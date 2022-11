The MICHELIN Guide Thailand has announced 53 Newcomers on the 2023 Bib Gourmand List: https://guide.michelin.com/…/the-michelin-guide…

Stay tuned for the MICHELIN Star restaurant announcement on 24 November at 10:00 a.m. live streamed on the Michelin Guide Facebook and MICHELIN Guide Asia Youtube.

#MICHELINSTAR23 #MICHELINGUIDETH #BibGourmand #Thailand (TAT)