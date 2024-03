THAILAND FESTIVAL: English program for Songkran festival events in Chiang Mai during April 2024.

Tourism Authority of Thailand, Chiang Mai collected all events during April 2024 and invited you to join “๐™Ž๐™ค๐™ฃ๐™œ๐™ ๐™ง๐™–๐™ฃ ๐™’๐™–๐™ฉ๐™š๐™ง ๐™๐™š๐™จ๐™ฉ๐™ž๐™ซ๐™–๐™ก ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฐ (๐™‹๐™š๐™š ๐™ˆ๐™–๐™ž ๐™ˆ๐™ช๐™–๐™ฃ๐™œ) the largest celebrated festival in Thailandย (TAT)