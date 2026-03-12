Wenn Banken ablehnen wenden sich Kreditnehmer in Pattaya an gefährliche Geldverleiher

PATTAYA, Thailand – Ein gewaltsamer Vorfall im Zusammenhang mit illegalen Kreditgebern in der Provinz Kalasin hat erneut die Risiken von sogenannten „Loan Sharks“ in Thailand deutlich gemacht – ein Problem, das Beobachtern zufolge auch in Tourismusstädten wie Pattaya existiert.

Die Polizei nahm kürzlich einen 22-jährigen Verdächtigen fest, nachdem eine Gruppe illegaler Geldverleiher Dorfbewohner angegriffen haben soll, um die Rückzahlung eines informellen Kredits zu erzwingen. Bei der Eskalation wurde Berichten zufolge ein großer Feuerwerkskörper gezündet und ein Motorrad in einen 64-jährigen Mann gesteuert, der dabei verletzt wurde. Gegen zwei Hauptverdächtige wurden Haftbefehle erlassen, während die Ermittlungen weiterlaufen.

Obwohl sich der Vorfall weit entfernt von Pattaya ereignete, spiegelt er ein Muster wider, das in vielen Regionen Thailands bekannt ist. In der Küstenstadt greifen zahlreiche Menschen mit unregelmäßigem Einkommen – darunter Nachtleben-Angestellte, Geringverdiener und Wanderarbeiter – auf informelle Kredite zurück, wenn Banken Darlehen verweigern.

Viele Betroffene berichten, dass strengere Kreditprüfungen durch Banken es Personen ohne stabile Einkommensnachweise oder mit bestehenden Schulden zunehmend erschweren, legale Kredite zu erhalten. Dadurch wenden sich manche an private Geldverleiher, die schnell Bargeld anbieten, jedoch oft extrem hohe Zinsen verlangen und aggressive Rückzahlungsforderungen stellen.







Viele Fälle werden jedoch nie bei der Polizei gemeldet. Schuldner fürchten Vergeltungsmaßnahmen oder scheuen rechtliche Schritte, da die Darlehen selbst außerhalb des offiziellen Finanzsystems aufgenommen wurden.

Beobachter warnen, dass solche Konflikte im ganzen Land bereits zu Einschüchterungen, Sachbeschädigung und gewaltsamen Angriffen geführt haben. Kritiker fordern daher strengere Kontrollen, bessere finanzielle Aufklärung und leichteren Zugang zu legalen Krediten, um zu verhindern, dass sich ähnliche Gewaltszenen auch in Tourismuszentren wie Pattaya wiederholen.



































