Tourist erlebt Pechsträhne in Pattaya nach Verlust von Motorrad und Geldbörse und plötzlicher Lähmung der Beine

PATTAYA, Thailand – Ein Tourist in Pattaya hat am 8. März eine Reihe unglücklicher Ereignisse erlebt, nachdem er Berichten zufolge zunächst sein Motorrad und seine Geldbörse verloren hatte und kurz darauf plötzlich Taubheitsgefühle in beiden Beinen verspürte, wodurch er nicht mehr gehen konnte.

Städtische Ordnungskräfte bemerkten den in Schwierigkeiten geratenen Besucher und griffen ein, um Hilfe zu leisten. Nach Angaben der Beamten hatte der Tourist zuvor ein Motorrad sowie eine Geldbörse mit wichtigen Karten verloren, was die Situation zusätzlich erschwerte.

Während des Gesprächs klagte der Besucher zudem über starke Taubheit in beiden Beinen und war nicht mehr in der Lage zu laufen. Die Beamten veranlassten daraufhin umgehend medizinische Hilfe.

Der Tourist wurde zur Untersuchung in das Pattaya Bhattamakun Hospital gebracht, wo Ärzte eine dringende medizinische Untersuchung durchführten und eine entsprechende Behandlung einleiteten.







Die Behörden erklärten, dass dem Besucher empfohlen werde, nach einer Stabilisierung seines Gesundheitszustands Anzeige bei der Polizei zu erstatten, um die notwendigen rechtlichen Schritte einzuleiten und einen Versuch zu unternehmen, das verlorene Eigentum wiederzufinden.

Offizielle Stellen betonten, dass städtische Einsatzkräfte regelmäßig Touristen unterstützen, die während ihres Aufenthalts in Pattaya unerwartete Schwierigkeiten erleben, insbesondere wenn gesundheitliche Probleme gleichzeitig mit anderen Notlagen auftreten.



































