Thailand stellt klar dass mögliche Schließung von Tankstellen um 22 Uhr nur Notfallplan ist

PATTAYA, Thailand – Das thailändische Ministry of Energy hat klargestellt, dass ein Vorschlag zur Schließung von Tankstellen nach 22.00 Uhr lediglich ein Notfallplan für eine mögliche schwere Krise ist. Derzeit arbeiten alle Tankstellen im ganzen Land normal weiter, und die Bevölkerung wird aufgefordert, Berichte über eine sofortige Schließung zu ignorieren.

Die Erklärung folgt auf eine Anweisung des Ministry of Interior an die Provinzgouverneure, eng mit den regionalen Energiebehörden zusammenzuarbeiten. Diese sammeln derzeit detaillierte Daten über den Treibstoffbedarf des privaten Sektors, darunter Diesel, Benzin und Flüssiggas (LPG), um die Ressourcenplanung zu verbessern und eine kontinuierliche wirtschaftliche Aktivität in den Regionen sicherzustellen.

Sarawut Kaewtathip, Generaldirektor des Department of Energy Business, erklärte, dass Einschränkungen der Öffnungszeiten von Tankstellen nur dann in Betracht gezogen würden, wenn eine schwere regionale Instabilität im Nahen Osten die nationalen Treibstoffreserven Thailands ernsthaft beeinträchtigen sollte.

Derzeit verfüge Thailand über Treibstoffreserven für mehr als drei Monate, und die Lage sei stabil und unter Kontrolle.







Das Energieministerium arbeitet zudem mit regionalen Handelsbehörden zusammen, um die Lieferketten zu überwachen und das Horten von Treibstoff oder überhöhte Preise zu verhindern. Gleichzeitig koordinieren die Behörden mit Treibstoffhändlern eine schnellere Lieferung in mögliche betroffene Gebiete.

Die Bevölkerung wird gebeten, ruhig zu bleiben und keine Panikkäufe oder Vorratshamsterungen vorzunehmen, während die Regierung die internationale Lage weiterhin aufmerksam beobachtet, um mögliche Auswirkungen frühzeitig abzufedern. (NNT)



































