Sommergewitter im Norden Thailands erwartet während Pattaya Hitze und vereinzelte Schauer erlebt

PATTAYA, Thailand – Die thailändische Wetterbehörde Thai Meteorological Department warnt vor möglichen Sommergewitterstürmen im Norden des Landes, während Küstengebiete wie Pattaya weiterhin heißes Wetter mit gelegentlichen lokalen Gewittern erwarten.

Nach Angaben der Meteorologen könnten in Nordthailand innerhalb der nächsten 24 Stunden Sommergewitter auftreten, begleitet von kräftigen Windböen, Blitzschlag und örtlich auch Hagel. Ursache dafür ist eine westliche Windströmung aus Myanmar, die sich mit den hohen Tagestemperaturen in der Region verbindet und instabile Wetterbedingungen verursacht.

Gleichzeitig breitet sich ein Hochdrucksystem beziehungsweise eine kühlere Luftmasse aus China über den Nordosten Thailands und das South China Sea aus. Diese Wetterlage erzeugt östliche und südöstliche Winde, die das Wetter im unteren Zentralraum und in den östlichen Provinzen beeinflussen.

Für die östliche Küstenregion, einschließlich Pattaya in der Provinz Chonburi, sagen Meteorologen vereinzelte Gewitter voraus, während es tagsüber überwiegend heiß bleiben dürfte. Die Temperaturen können in Pattaya und Umgebung auf Werte um die Mitte der 30-Grad-Marke steigen, während örtlich kurze Regenschauer auftreten können.

Die Behörden raten insbesondere Bewohnern in sturmgefährdeten Regionen im Norden, während Gewittern offene Flächen, große Bäume und instabile Bauwerke zu meiden. Landwirte werden zudem aufgefordert, Obstbäume zu sichern und Vorkehrungen zum Schutz von Nutzpflanzen und Vieh zu treffen.







Im Süden sorgen östliche Winde über dem Gulf of Thailand, den südlichen Provinzen und der Andaman Sea für Gewitter und örtlich starken Regen. Im unteren Golf von Thailand werden Wellenhöhen von etwa ein bis zwei Metern erwartet, wobei sie in Gewittergebieten höher ausfallen können. Seeleute werden daher aufgefordert, bei stürmischen Bedingungen vorsichtig zu navigieren oder Fahrten zu vermeiden.

Meteorologen warnen außerdem, dass zwischen dem 12. und 13. März ein weiteres moderates Hochdrucksystem aus China in den Nordosten und Osten Thailands ziehen könnte. In Kombination mit der anhaltenden Hitze könnte dies erneut Gewitter, starke Winde, Hagel und Blitzschlag auslösen.



Die Luftqualität in Nord- und Zentralthailand zeigt derzeit mäßige bis relativ hohe Werte von Dunst und Staub, was auf schwache Luftzirkulation zurückzuführen ist.

Für Pattaya und die umliegenden Gebiete bleibt die Wetterlage typisch für die Jahreszeit: heiße Tage mit einer leichten Wahrscheinlichkeit für örtliche Gewitter, während Thailand zunehmend in die sommerliche Wetterperiode eintritt.



































