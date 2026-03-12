Fahrer gesteht Alkoholkonsum nach SUV-Überschlag bei Unfall in Pattaya

PATTAYA, Thailand – Ein mutmaßlich alkoholisierter Fahrer verlor in den frühen Morgenstunden des 11. März auf der Pattaya Third Road die Kontrolle über sein Fahrzeug, woraufhin ein SUV auf die Seite kippte. Zwei Insassen wurden verletzt, überlebten den Unfall jedoch.

Rettungskräfte der Sawang Boriboon Rescue Foundation wurden um 6.19 Uhr zu dem Unfall nahe eines Hotels an der stark befahrenen Straße gerufen. Bereits vor ihrem Eintreffen hatten Passanten und Motorrad-Taxifahrer begonnen, die Insassen aus dem umgestürzten Fahrzeug zu befreien.

Bei dem Unfallfahrzeug handelte es sich um einen weißen Honda CR-V, der mitten auf der Straße auf der Seite liegend aufgefunden wurde. Der 28-jährige Fahrer sowie ein 22-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden zur Behandlung in das Pattaya Bhattamakun Hospital gebracht.

Nach Angaben der Polizei prallte der SUV zunächst gegen einen geparkten Nissan March, bevor der Fahrer die Kontrolle verlor und das Fahrzeug überschlug. Im Inneren des Wagens entdeckten die Beamten mehrere Bierflaschen sowie Flaschen mit thailändischem und importiertem Whisky.







Der Fahrer räumte später ein, vor dem Unfall Alkohol getrunken zu haben. Die Ermittler dokumentierten den Unfallort und erklärten, dass rechtliche Schritte eingeleitet werden, sobald der Fahrer aus der medizinischen Behandlung entlassen wird.



































