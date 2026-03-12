Thailand bietet vergünstigte Hotelaufenthalte für Reisende nach Flugausfällen im Nahen Osten

PATTAYA, Thailand – Angesichts der jüngsten Flugausfälle im Zusammenhang mit der aktuellen Situation im Nahen Osten hat das thailändische Ministry of Tourism and Sports eine Sonderinitiative gestartet, um betroffene Reisende zu unterstützen. Unter dem Motto „Thailand Is Here for You“ werden in mehreren wichtigen Reisezielen des Landes vergünstigte Hotelübernachtungen angeboten.

Die Maßnahme soll internationalen Reisenden helfen, die aufgrund von Flugstreichungen ihre Weiterreisepläne ändern oder verschieben müssen. Zu den teilnehmenden Provinzen gehören unter anderem Bangkok, Chiang Mai, Chonburi – mit dem beliebten Badeort Pattaya – sowie Phuket.

Nach Angaben der Tourism Authority of Thailand (TAT) ermöglicht das Programm Reisenden, während der Anpassung ihrer Reisepläne komfortabel in Thailand zu bleiben. Die Initiative ist Teil der Bemühungen der Behörden, Touristen in einer schwierigen Situation praktische Unterstützung anzubieten und gleichzeitig die bekannte thailändische Gastfreundschaft zu unterstreichen.

Um von den Sonderpreisen zu profitieren, müssen betroffene Reisende lediglich einen Nachweis über die Flugannullierung vorlegen, anschließend ein teilnehmendes Hotel kontaktieren und können dann die exklusiven, vergünstigten Übernachtungspreise in Anspruch nehmen.







Die Behörden betonen, dass die Sicherheit und das Wohlbefinden der Besucher oberste Priorität haben. Thailand stehe bereit, Reisende in dieser Situation zu unterstützen und ihnen einen angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen, während sie ihre Weiterreise organisieren.

Eine vollständige Liste der teilnehmenden Hotels kann über einen QR-Code eingesehen werden, der von der TAT bereitgestellt wurde.



































