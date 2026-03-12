Russische Frau wegen mutmaßlich illegaler Schönheitsklinik in Pattaya festgenommen

PATTAYA, Thailand – Beamte der thailändischen Einwanderungsbehörde haben in Pattaya eine russische Staatsbürgerin festgenommen, die beschuldigt wird, in einer Eigentumswohnung eine illegale Schönheitsklinik betrieben zu haben. Ermittler der Chonburi Immigration Office durchsuchten am 10. März eine Wohnung in der Soi Pratumnak 5, nachdem sie zuvor Beiträge in sozialen Medien überwacht hatten, in denen kosmetische Behandlungen beworben und Termine online vereinbart wurden.

Die Verdächtige, die als die 34-jährige russische Staatsbürgerin Anastasia identifiziert wurde, soll ihre Schönheitsbehandlungen über Instagram beworben haben. Interessierte Kunden wurden demnach in die Wohnung eingeladen, wo die Eingriffe durchgeführt worden sein sollen.

Nach Angaben der Behörden bestätigte eine Überwachung, dass mehrere Kunden das Zimmer für Behandlungen aufsuchten, bevor die Beamten die Wohnung betraten und eine Inspektion durchführten.

Während der Durchsuchung beschlagnahmten die Beamten zahlreiche Gegenstände, darunter Spritzen, Dermal-Filler, medizinische Instrumente, Sterilisationsgeräte sowie verschiedene Medikamente.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Frau kosmetische Behandlungen ohne entsprechende medizinische Qualifikation oder Betriebsgenehmigung angeboten hat.







Gegen die Verdächtige wurden mehrere Anklagepunkte erhoben, darunter Arbeiten ohne gültige Arbeitserlaubnis, der Betrieb einer nicht lizenzierten medizinischen Klinik, das Vortäuschen einer medizinischen Qualifikation, der Verkauf von Medikamenten und medizinischer Ausrüstung ohne Genehmigung sowie der Vertrieb nicht registrierter kosmetischer Produkte.

Die Frau wurde zusammen mit den beschlagnahmten Beweismitteln festgenommen und den Ermittlungsbehörden für weitere rechtliche Schritte übergeben.



































