Thailand erhält weltweite Anerkennung für nachhaltigen Tourismus auf der ITB Berlin 2026

PATTAYA, Thailand – Die thailändische Tourismusbehörde Tourism Authority of Thailand (TAT) hebt den jüngsten Erfolg des Landes auf der internationalen Tourismusbühne hervor, nachdem Thailand bei den Green Destinations Story Awards 2026 und den Green Destinations Awards 2026 ausgezeichnet wurde. Die Preise wurden während der ITB Berlin 2026 in Berlin, Germany, verliehen. Die Ehrungen stärken Thailands internationales Ansehen als nachhaltiges Reiseziel und unterstreichen die Nachhaltigkeitsstrategie, die die TAT auf der weltweit größten Tourismusmesse präsentiert hat.

Thailand wurde bei der Preisverleihung vertreten durch Natthriya Thaweevong, Staatssekretärin im Ministry of Tourism and Sports und Vorsitzende des TAT-Verwaltungsrats, sowie durch Thapanee Kiatphaibool, Gouverneurin der TAT.

Thapanee erklärte: „Diese Erfolge spiegeln die breite Entwicklung des nachhaltigen Tourismus in Thailand wider – von Naturschutz und Klimaanpassung bis hin zur Entwicklung von Reisezielen auf Grundlage kulturellen Erbes. Sie stehen nicht nur für internationale Anerkennung, sondern zeigen auch Thailands Fähigkeit, hochwertige Destinationen zu entwickeln, bei denen Umwelt, lokale Gemeinschaften und langfristige Nachhaltigkeit im Mittelpunkt stehen. Damit stärkt das Königreich seine Position als führendes nachhaltiges Reiseziel auf der Welt.“

In der Kategorie Nature & Scenery wurde „A Hero’s Tale from Lanta Island’s Regenerative Coast: The Hermit Crab“, eingereicht vom Mu Ko Lanta National Park in Krabi, als Gewinner der Green Destinations Story Awards 2026 ausgezeichnet. Die Auszeichnung ist auch für die TAT von besonderer Bedeutung, da die Initiative auf Ko Lanta im Rahmen des sogenannten Krabi Prototype unterstützt wurde – eines Projekts, das seit 2025 hochwertige Tourismusangebote und nachhaltige Destinationsentwicklung fördert.







Der Erfolg von Ko Lanta spiegelt zudem die enge Zusammenarbeit zwischen der TAT, dem Nationalpark, Partnern aus der Privatwirtschaft, Tourismusunternehmen sowie lokalen Gemeinschaften wider. Gemeinsam engagieren sie sich im Rahmen der Initiative „Returning Homes to Hermit Crabs“, die den Schutz der Biodiversität fördert. Das Projekt verbindet Naturschutz mit aktiver Beteiligung der Besucher und macht den Schutz des Küstenökosystems zu einem verantwortungsvollen Tourismuserlebnis, das Mehrwert für Destinationen, lokale Gemeinschaften und Reisende schafft.

Thailand erhielt außerdem zwei weitere Auszeichnungen bei den Green Destinations Story Awards 2026 in den Kategorien Environment & Climate. Der Beitrag „When the Mekong Changed: A Fishing Village’s Journey Towards Sustainable Tourism“ aus Chiang Khan in der Provinz Loei, eingereicht von der Designated Areas for Sustainable Tourism Administration, gewann den ersten Preis. Der Beitrag „The Giant Gourami as GI Tourism: A Living Symbol of Climate Resilience“ aus der Altstadt von Uthai Thani, eingereicht von der Stadtverwaltung, erhielt den zweiten Platz.

Gleichzeitig wurde das Department of Tourism im Rahmen des Thailand Good Travel Award mit den Green Destinations Awards für zwei weitere Reiseziele ausgezeichnet: die historische Altstadt von Takua Pa in der Provinz Phang Nga sowie den Doi Phu Kha National Park in Nan. Beide Orte wurden im Rahmen des Green Destinations Awards and Certification Programme für ihre Leistungen im nachhaltigen Destinationsmanagement ausgezeichnet, basierend auf unabhängigen Bewertungen und international anerkannten Nachhaltigkeitsstandards.



































