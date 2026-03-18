Baht bei 32,40 – Schwächere Währung könnte Pattaya-Tourismus stärken

PATTAYA, Thailand – Der thailändische Baht zeigte sich zu Wochenbeginn leicht fester und eröffnete bei rund 32,40 zum US-Dollar. Analysten sehen jedoch weiterhin Abwärtsrisiken – eine Entwicklung, die Tourismuszentren wie Pattaya zugutekommen könnte.

Nach Angaben von Krungthai Bank bewegte sich die Währung zuletzt in einer Spanne zwischen etwa 32,23 und 32,54 je Dollar, ohne klare Richtung. Die leichte Erholung folgte auf eine Abschwächung des US-Dollars, nachdem Berichte über wiederaufgenommene Öltanker-Transite durch die Straße von Hormus die Sorgen über Versorgungsengpässe etwas linderten.

Kurzfristig erwarten Experten eine Bandbreite von 32,30 bis 32,55 je Dollar, während Investoren auf neue Signale zur US-Konjunktur und zur Geldpolitik der Federal Reserve warten. Wichtige Daten wie Beschäftigungszahlen und Immobilienindikatoren könnten die Richtung vorgeben.

Trotz der aktuellen Stabilität bleibt der Baht anfällig. Anhaltende geopolitische Spannungen im Nahen Osten könnten ihn in Richtung 32,80 bis 33,00 je Dollar drücken. Eine schwächere Währung verteuert zwar Importe, könnte jedoch gleichzeitig den Tourismussektor stärken.

Für Städte wie Pattaya bedeutet ein schwächerer Baht eine höhere Kaufkraft für ausländische Besucher. Hotels, Restaurants und Freizeitangebote werden im internationalen Vergleich günstiger, was längere Aufenthalte und höhere Ausgaben begünstigen kann.





In den vergangenen Jahren hatten viele Touristen Thailand als relativ teuer empfunden, da der Baht an Stärke gewann. Eine moderate Abwertung könnte diese Wahrnehmung korrigieren und die Attraktivität des Landes erhöhen.

Auch Kapitalflüsse aus dem Ausland bleiben entscheidend: Anhaltende Verkäufe thailändischer Vermögenswerte könnten den Baht weiter unter Druck setzen, während steigende Anleiherenditen bei nachlassenden globalen Risiken wieder Investoren anziehen könnten.

Die Geldpolitik der Bank of Thailand dürfte ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Der Leitzins wird derzeit voraussichtlich bei rund 1,00 Prozent stabil gehalten.



































