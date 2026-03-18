Pattaya-Stadtrat prüft verzögertes Stadionprojekt im Eastern Sports Center

PATTAYA, Thailand – Mitglieder des Stadtrats von Pattaya haben den Baufortschritt eines Fußballstadions im Eastern National Sports Center in Soi Chaiyaphruek 2 überprüft, nachdem strukturelle Probleme zu Verzögerungen geführt hatten.

Unter der Leitung von Wisan Phettrakul, stellvertretender Vorsitzender des Stadtrats und Vorsitzender des Sport- und Freizeitausschusses, besuchte eine Delegation am 17. März die Baustelle. Begleitet wurde er unter anderem von Banlue Kullavanich sowie Praiwan Aromchuen und Ingenieuren der Stadtverwaltung.

Nach Angaben der Behörden ist das Projekt zu mehr als 67 Prozent abgeschlossen. Verzögerungen entstanden jedoch durch Probleme an der Dachkonstruktion, nachdem der ursprüngliche Auftragnehmer das Projekt verlassen hatte. Teile der Stahlstruktur wiesen Setzungen und Ausrichtungsfehler auf.

Zur Behebung der Mängel schlug die Stadt ein Budget von 22 Millionen Baht vor, um die Dachkonstruktion zu verstärken und die Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Der Vorschlag wurde dem Stadtrat bereits zur Prüfung vorgelegt. Die Inspektion diente dazu, technische Details zu bewerten und die geplante Verwendung der Mittel zu klären.





Im Falle einer Genehmigung rechnen die Behörden mit einer Bauzeit von bis zu 150 Tagen für die Verstärkungsarbeiten. Dabei sollen auch schwere Maschinen wie Kräne eingesetzt werden, was Auswirkungen auf die Stadionfläche haben könnte.

Erst nach Abschluss der Arbeiten am Dach kann der Bau der übrigen Anlagen – darunter Laufbahn und Naturrasen-Fußballfeld – fortgesetzt werden.



































