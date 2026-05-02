Gerücht über Flughafen auf Phi Phi widerlegt – Behörden bestätigen KI-generierte Bilder

KRABI, Thailand – Die Behörden des Hat Noppharat Thara–Mu Ko Phi Phi National Park haben virale Behauptungen zurückgewiesen, wonach die Inselgruppe Phi Phi Islands bald einen internationalen Flughafen erhalten soll. Die angeblichen Bilder, die online verbreitet wurden, seien künstlich erzeugt und kein reales Bauprojekt.

Auslöser der Verwirrung war ein Beitrag auf Instagram, der am 1. April veröffentlicht wurde und behauptete, „Phi Phi erhält ab dem 1. Mai einen eigenen internationalen Flughafen“. Die dazugehörigen Bilder wirkten realistisch und verbreiteten sich schnell in sozialen Medien, was bei Touristen und Anwohnern für Verunsicherung sorgte.





Die Parkbehörden stellten klar, dass diese Informationen falsch sind. Die Bilder seien mit künstlicher Intelligenz erstellt worden und zeigten keine tatsächliche Bauaktivität.

Die gezeigte Region betrifft nach Angaben der Behörden Phi Phi Don, insbesondere die Gebiete um die Ton-Sai-Bucht und die Loh-Dalum-Bucht. Dort handelt es sich um privat genutztes Land mit Hotels, Restaurants, medizinischen Einrichtungen und weiterer Infrastruktur. Die Fläche sei zudem zu klein und ungeeignet für den Bau eines Flughafens.

Zusätzlich besteht ein großer Teil der Landschaft aus steilen Kalksteinformationen, die eine Flughafenentwicklung technisch unmöglich machen.

Die Behörden betonten, dass es keinerlei Pläne für einen Flughafen auf den Phi-Phi-Inseln gibt, und riefen die Öffentlichkeit dazu auf, ausschließlich offizielle Informationsquellen zu nutzen.

Gleichzeitig wurde an Nutzer sozialer Medien appelliert, keine unbestätigten Inhalte weiterzuverbreiten, um Fehlinformationen und unnötige Verunsicherung zu vermeiden.

















































