4-Meter-Python sorgt für Chaos bei spektakulärer Fangaktion in Pattaya

PATTAYA, Thailand – Dramatische Szenen haben sich am Morgen des 1. Mai in Pattaya ereignet, nachdem eine große Python eine aufwendige Rettungs- und Fangaktion von Feuerwehr und Einsatzkräften ausgelöst hatte.

Die Einsatzkräfte der städtischen Abteilung für Katastrophenschutz wurden zu einem Apartment in der Soi Chalerm Phrakiat 9 im Zentrum Pattayas gerufen, nachdem Anwohner eine große Schlange auf dem Gelände gemeldet hatten.

Vor Ort entdeckten die Beamten eine weibliche Netzpython mit einer Länge von über 4 Metern und einem Gewicht von rund 30 Kilogramm, die sich zwischen Felsen hinter dem Gebäude versteckt hielt.





Der erste Fangversuch schien erfolgreich, doch die Situation eskalierte schnell. Das Tier wehrte sich heftig, versuchte die Einsatzkräfte zu beißen, riss sich aus der Haltevorrichtung und versuchte zu entkommen. Es kam zu einer hektischen Verfolgungsjagd, bei der Feuerwehrkräfte der Schlange hinterherliefen, während diese weiterhin Widerstand leistete.

Schließlich gelang es den geschulten Einsatzkräften, die Python erneut unter Kontrolle zu bringen und ohne schwere Verletzungen zu sichern. Das Tier wurde anschließend in einem Sack transportiert und in ein abgelegenes natürliches Gebiet fernab von Wohnhäusern freigelassen.

















































