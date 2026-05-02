Thai Elvis überrascht mit 80 Jahren nach Facelift – virale Verwandlung sorgt für Diskussionen

PATTAYA, Thailand – Der als „Thai Elvis“ bekannte 80-jährige Somsak sorgt erneut für Aufsehen im Internet, nachdem er sich einer umfassenden Facelift-Operation unterzogen hat, die sein Erscheinungsbild deutlich verjüngt hat.

Somsak war bereits zuvor in sozialen Medien viral gegangen, nachdem bekannt wurde, dass er vor dem Schlafen Klebeband verwendete, um seine Gesichtszüge optisch zu straffen. Nun entschied er sich für einen chirurgischen Eingriff, der sein Gesicht sichtbar glatter und fester erscheinen lässt.





Viele Online-Kommentatoren reagierten beeindruckt und beschrieben seine Verwandlung als außergewöhnlich, einige verglichen sein neues Erscheinungsbild sogar mit bekannten Stars der 1980er- und 1990er-Jahre.

Somsak erklärte, dass ihm sein äußeres Erscheinungsbild auch im hohen Alter wichtig sei. Während körperliche Fitness durch Bewegung erhalten werden könne, habe er sich bewusst für einen medizinischen Eingriff entschieden, um altersbedingte Veränderungen im Gesicht zu behandeln. Die Entscheidung sei ihm aufgrund seines Alters nicht leichtgefallen, weshalb er sich intensiv informiert habe.

Der Eingriff wurde von dem bekannten Facharzt für plastische Gesichtschirurgie, Dr. Beam, in einer Klinik im Gebiet Ratchaphruek durchgeführt.

Somsak richtete zudem eine Botschaft an ältere Menschen und betonte, dass Selbstfürsorge und persönliches Glück individuelle Entscheidungen seien. Er habe sich oft kritischen Stimmen ausgesetzt gesehen, die seine Entscheidung für eine Schönheitsoperation in seinem Alter hinterfragt hätten.

„Ich mache mir keine Sorgen darüber, ob ich morgen noch da bin“, sagte er. „Ich denke nur daran, was mich glücklich macht. Mein Traum war es, gut auszusehen. Selbst wenn morgen unerwartet kommt, fühle ich mich heute zufrieden – und habe keine Reue.“

Er hob zudem hervor, wie wichtig die Wahl einer zertifizierten medizinischen Einrichtung sei, da solche Eingriffe unter Vollnarkose durchgeführt und engmaschig durch Fachärzte überwacht werden müssen.





Rund zwei Monate nach der Operation zeigen sich die Ergebnisse deutlich: Die Narben sind kaum sichtbar, und sein Umfeld beschreibt sein Aussehen als überraschend jugendlich. Viele finden es schwer zu glauben, dass er bereits 80 Jahre alt ist.

Somsak verzichtet inzwischen vollständig auf sein früheres Ritual mit Klebeband und verfolgt nun ein dauerhaft verjüngtes Erscheinungsbild, das eine breite Debatte über Altern, Selbstbild und persönliche Freiheit ausgelöst hat.

















































