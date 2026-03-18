Flugbranche fordert vorübergehende Senkung der Kerosinsteuer

BANGKOK, Thailand – Die Airlines Association of Thailand plant, eine vorübergehende Senkung der Verbrauchssteuer auf Flugtreibstoff vorzuschlagen, um Flugpreise angesichts schwankender globaler Energiepreise zu stabilisieren. Ziel ist es, die Betriebskosten der Airlines zu senken und Preiserhöhungen für Passagiere zu begrenzen.

Der Vorstoß folgt auf Beratungen von sechs inländischen Fluggesellschaften zur aktuellen Lage der Branche. Vertreter betonten, dass die anhaltenden Schwankungen der Ölpreise weiterhin erheblichen Druck auf die Betriebskosten ausüben.

Eine temporäre Steuererleichterung für Inlandsflüge könnte den Airlines helfen, ihre Ausgaben besser zu kontrollieren und erschwingliche Ticketpreise beizubehalten. Die Maßnahme wird als kurzfristige Unterstützung in einer Phase wirtschaftlicher Unsicherheit betrachtet.

Mit Blick auf das Reiseaufkommen während des Songkran-Festes 2026 kündigten die Fluggesellschaften zudem zusätzliche Flüge sowie eine Senkung der Preisobergrenzen für Tickets um bis zu 30 Prozent an. Damit soll der erwartete Anstieg der Nachfrage bewältigt und zugleich der Tourismus sowie die regionale Wirtschaft gestärkt werden.



































