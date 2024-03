Tourists invited to celebrate grand Songkran Festival across Thailand in April – events list here

THAILAND FESTIVAL: It is nearly time for the #Songkran Festival. This is the Thai traditional year celebrated throughout the country. Although the main dates are 13-15 April, some regions traditionally celebrate at different times. Here are the events that we have found so far for you in the central region of Thailand. Make sure you follow us on Facebook and X for more updates.

-ANG THONG

Khao Sook Road Maha Songkran Festival 2024

13-16 April, along Khao Sook Road, Wiset Chai Chan District







-AYUTTHAYA

*Songkran in the Ancient Capital City 2024

13-15 April, at Phra Nakhon Si Ayutthaya Municipality Office

*Thai Raman Songkran Wat Thong Bo 2024

13 April, at Wat Thong Bo, Bang Pa-in District

-CHAI NAT

Ban Noen Kham Songkran Festival 2024

13-15 April, at Wat Noen Kham, Noen Kham District







-KANCHANABURI

*Ban Nong Khao Songkran Festival 2024

12-16 April, at Wat Intharam (Wat Nong Khao), Tha Muang District

* Tai-Yuan Songkran Festival 2024

12-17 April, at Wat Wang Wiwekaram and the Phutthakhaya Pagoda, Sangkhla Buri District

-LOP BURI

Luang Pho Phra Ngam Chak Phra Tradition 2024

15 April, at Wat Siri Chanthanimit Worawihan (Wat Khao Phra Ngam), Mueang District

-NONTHABURI

Thai Raman Songkran Festival 2024

12-14 April, at Wat Poramai Yikawat on Ko Kret, Nonthaburi







-PATHUM THANI

ZONE Rangsit 2024

18-21 April, at ESC Park Rangsit

-PHETCHABURI

Songkran Festival 2024

13 April 2024, in front of the Cha-am Municipality Office and at Cha-am Beach

-RATCHABURI

Khao Khai Jiao Road – Songkran Festival 2024

11-17 April, at Pracha Phatthana Dam, Mueang District







-SING BURI

*Ban Rachan Songkran Festival 2024

13-15 April, at Wat Pho Kao Ton and Ban Rachan Retro Thai Market, Khai Bang Rachan District

*Phra Non Chakkrari Robe Ceremony 2024

15 April, at Wat Phra Non Chakkrasi Worawihan, Mueang District

-SAMUT PRAKAN

* Swan and Centipede Flag Parade 2024 (Phra Pradeang Songkran Festival)

13-15 April, at Wat Klang Suan, Phra Pradaeng District

* Chumcho Wat Rat Bamrung Human Chess Festival 2024

14 April, at Wat Rat Bamrung (Wat Klong Ta Chia), Mueang District

*Phra Pradeang Songkran Festival 2024

19-21 April 2024, in front of Phra Pradaeng District Office







-SAMUT SAKHON

* Songkran Festival 2024

13 April, at the Fountain Roundabout, Mueang Samut Sakhon Municipality

* King Rama II Memorial Park Songkran Festival 2024

13-15 April, at King Rama II Memorial Park (near Amphawa Floating Market), Amphawa District

* Thai Raman – Ban Rai Songkran Festival 2024

13-18 April, at Wat Ban Rai Charoen Phon, Mueang District







-SAMUT SONGKHRAM

* Songkran Music Festival 2024

12-17 April, at Triple Toys, Mueang District

* Worship and Bathing Ceremony of Luang Pho Ban Laem 2024

12-18 April, at Wat Phet Samut Worawihan (Wat Ban Laem), Mueang Distric

-SUPHAN BURI

Maha Songkran Festival 2024

13-17 April, along Artiwara Road, Suphan Buri Municipality, Mueang District (TAT)