Thailand’s new cabinet line-up under Srettha’s leadership

According to the Royal Gazette on 2 September 2023, His Majesty the King issued a Royal command approving the line-up of the new cabinet led by Prime Minister Srettha Thavisin.

The cabinet comprises the following persons:

-Prime Minister: Srettha Thavisin, also Finance Minister;

-Deputy Prime Ministers: Somsak Thepsuthin, Pirapan Salirathavibhaga, Pol. Gen. Patcharawat Wongsuwan, Anutin Charnvirakul, Phumtham Wechayachai, and Parnpree Bahiddha-Nukara;

-Energy Minister: Pirapan Salirathavibhaga;

-Minister of Natural Resources and Environment: Pol. Gen. Patcharawat Wongsuwan;

-Interior Minister: Anutin Charnvirakul;

-Deputy Interior Ministers: Songsak Thongsri, Chada Thaised, and Kriang Kaltinan;







-Commerce Minister: Phumtham Wechayachai;

-Deputy Commerce Minister: Napintorn Srisunpang;

-Foreign Minister: Parnpree Bahiddha-Nukara;

-Deputy Foreign Minister: Jakkapong Sangmanee;

-Prime Minister’s Office Minister: Puangpetch Chunlaiad;







-Public Health Minister: Cholnan Srikaew;

-Deputy Public Health: Santi Promphat;

-Education Minister: Pol. Gen. Permpoon Chidchob;

-Deputy Education Minister: Surasak Phancharoenworakul;

-Defense Minister: Sutin Klungsang;







-Minister of Higher Education, Science, Research, and Innovations: Supamas Isarabhakdi;

-Justice Minister: Pol. Col. Thawee Sodsong;

-Transport Minister: Suriya Juangroongruangkit;

-Deputy Transport Ministers: Surapong Piyachote and Manaporn Charoensri;

-Labor Minister: Phiphat Ratchakitprakarn;







-Agriculture Minister: Thammanat Prompao;

-Deputy Agriculture Ministers: Anucha Nakasai and Chaiya Promma;

-Culture Minister: Sermsak Pongpanich;

-Minister of Digital Economy and Society: Prasert Jantararuangtong;







-Minister of Tourism and Sports: Sudawan Wangsuphakijkosol;

-Industry Minister: Pimpatra Wichaikul;

-Minister of Social Development and Human Security: Varawut Silpa-archa;

-Deputy Finance Ministers: Julapun Amornvivat and Krisana Jinavijarana. (PRD)