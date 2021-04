State Railway of Thailand suspends certain train services from May 1 – 31

A number of domestic train services will be suspended from May 1 – 31.

The State Railway of Thailand (SRT) will temporarily stop running the following trains:

NORTHERN LINE:

EXP51/52 Bangkok <-> Chiang Mai

LOC409 Ayutthaya – Lop Buri

[SP3/4 Bangkok – Sawankhalok – Sila At – Bangkok

RAP105/106 Bangkok <-> Sila At







NORTHEASTERN LINE:

LOC 417/416 Nakhon Ratchasima <-> Udon Thani

LOC 437/438 Kaeng Khoi <-> Lum Narai

[EXP 77/78 Bangkok <-> Nong Khai

RAP 141/142 Bangkok <-> Ubon Ratchathani

LOC 481/482 Nong Khai <-> Tha Nalaeng

LOC 483/484 Nong Khai <-> Tha Nalaeng



SOUTHERN LINE:

SP31/32 Bangkok <-> Hat Yai

SP37/38 Bangkok <-> Su-ngai Golok

SP39/40 Bangkok <-> Surat Thai

SP43/44 Bangkok <-> Surat Thai

EXP 83/84 Bangkok <-> Trang

RAP 175/176 Hat Yai <-> Su-ngai Golok

ORD 251/252 Thon Buri <-> Prachuap Khiri Khan

ORD 259/260 Thon Buri <-> Nam Tok

LOC 485/486 Nong Pladuk <-> Nam Tok

LOC 455/456 Nakhon Sri Thammarat <-> Yala

LOC 471/472 Thon Buri <-> Salaya

LOC 473/474 Thon Buri <-> Salaya

LOC 475/476 Thon Buri <-> Salaya

LOC 476/478 Thon Buri <-> Salaya

LOC 479/480 Thon Buri <-> Salaya

COM355 /356(1) Thon Buri <-> Salaya <-> Bang Sue

COM355 /356(2) Bang Sue <-> Salaya <-> Thon Buri

SP915/916 Kanchanaburi <-> Nam Tok

[SP41/42 Bangkok <-> Yala,

SP45/46 Bangkok <-> Padang Besar

RAP169/170 Bangkok <-> Yala

RAP173/174 Bangkok <-> Nakhon Sri Thammarat

SP947/948 Hat Yai <-> Padang Besar

SP949/950 Hat Yai <-> Padang Besar







EASTERN LINE:

SP997/998 Bangkok <-> Phlu Ta Luang

COM 379/380 Bangkok <-> Hua Takhe

COM 368 Chachoengsao Junction – Bangkok

COM 389 Bangkok – Chachoengsao Junction







MAHACHAI – MAEKLONG:

COM 4303/4302 Wongwian Yai <- > Mahachai

COM 4309/4308 Wongwian Yai <- > Mahachai

COM 4315/4314 Wongwian Yai <- > Mahachai

COM 4317/4316 Wongwian Yai <- > Mahachai

COM 4321/4320 Wongwian Yai <- > Mahachai

COM 4323/4322 Wongwian Yai <- > Mahachai

COM 4341/4340 Wongwian Yai <- > Mahachai

COM 4347/4346 Wongwian Yai <- > Mahachai

LOC 4381/4382 Ban Laem <-> Maeklong

LOC 4385/4384 Ban Laem <-> Maeklong

For further information, contact the SRT Hotline 1690.