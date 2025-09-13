Zwei verletzt, als Motorrad mit hoher Geschwindigkeit indische Touristen in Pattaya rammt

PATTAYA, Thailand – Ein schnell fahrendes Motorrad kollidierte am frühen Freitagmorgen mit einer Gruppe indischer Touristen, die die Straße im Zentrum von Pattaya überquerten, und verletzte die beiden Insassen schwer, berichtete die Polizei.

Der Unfall ereignete sich gegen 3:00 Uhr am 12. September vor einem Hotel an der Second Road, Ecke Phra Tamnak Road in Süd-Pattaya. Das rot-schwarze Honda CBR 150-Motorrad wurde stark beschädigt, insbesondere am Vorderteil. Die Fahrerin, nur als Frau Benyaporn identifiziert, und die Beifahrerin, Frau Saranya, wurden beide schwer verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.







Zeugen berichteten, dass das Motorrad mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war und der Fahrer hupte, um die Gruppe indischer Touristen, die Arm in Arm die Straße überquerten, zu warnen. Die Touristen sollen die Warnungen ignoriert und ihren Weg fortgesetzt haben, was zur Kollision führte. Nach dem Unfall sollen die Touristen in das nahegelegene Hotel gegangen sein, während die verletzten Motorradfahrer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte zurückblieben.



Die Polizei prüft Überwachungsaufnahmen und versucht, die Touristen für Befragungen zu kontaktieren, um den Unfallhergang weiter zu klären. Die Behörden erinnerten sowohl Fußgänger als auch Fahrer, insbesondere nachts in belebten Bereichen Pattayas, Vorsicht walten zu lassen.

Lokale Anwohner kommentierten online und kritisierten teils die Touristen, weil sie Verkehrsregeln ignorierten, auf der Straße statt auf dem Gehweg gingen und die Hupzeichen entgegenkommender Fahrzeuge ignorierten. Andere äußerten Besorgnis um die Verletzten und riefen Besucher zu erhöhter Vorsicht im Ausland auf.



































