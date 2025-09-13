Transgender-Angreifer verletzen britischen Touristen schwer bei gewalttätigem Condo-Überfall in Pattaya

PATTAYA, Thailand – Ein 65-jähriger britischer Tourist wurde am frühen Freitagmorgen schwer verletzt, nachdem er in einem Condominium in Süd-Pattaya von vier Transgender-Personen angegriffen wurde, teilte die Polizei mit. Der Vorfall ereignete sich gegen 5:30 Uhr am 20. September in einer Wohnung im 20. Stock an der Pattaya South Road, was ein sofortiges Eingreifen der örtlichen Polizei und Rettungskräfte erforderte.







Die Behörden fanden das Opfer mit mehreren tiefen Schnittverletzungen am Kopf und blutverschmiertem Gesicht vor. Rettungskräfte leisteten Erste Hilfe, bevor er zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde.

Laut Angaben des Opfers hatte er die Gesellschaft von zwei Frauen angefordert. Als stattdessen vier Transgender-Personen erschienen, lehnte er deren Dienste ab. Ein Streit entstand, als die Verdächtigen 40.000 Baht – 10.000 Baht pro Person – verlangten. Die Gruppe soll ihn mit Messern angegriffen haben, nachdem er die Zahlung verweigerte. Das Opfer konnte sich zum Sicherheitsbüro des Gebäudes retten, während die Täter vor Eintreffen der Polizei flohen.



Lt. Col. Manasak Pholyeam, stellvertretender Ermittler bei der Polizeistation Pattaya City, erklärte, dass das Opfer weiter befragt wird, sobald sich sein Zustand stabilisiert. Ermittler prüfen Sicherheitsaufnahmen und untersuchen den Tatort, um die Verdächtigen zu identifizieren und festzunehmen.

Die Behörden warnten, dass alle vier Täter als bewaffnet und gefährlich gelten, und ein Fahndungsaufruf läuft, um sie der Justiz zuzuführen.



































