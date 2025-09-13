Elefant und Mahout dürfen Zuckerrohrverkauf an Touristen in Pattaya nicht fortsetzen

PATTAYA, Thailand – Ein Elefant, geführt von seinem Mahout, wurde in der Nähe des Terminal 21 Pattaya beim Verkauf von Zuckerrohr an Touristen gesichtet, was bei Passanten sowohl Staunen als auch Besorgnis auslöste. Das ungewöhnliche Bild veranlasste die Stadtbehörden zu sofortigem Handeln.

Städtische Beamte begleiteten den Elefanten umgehend zum Rathaus Pattaya, um die Sicherheit von Öffentlichkeit und Tier zu gewährleisten. Jirawat Sukhonthasap, Direktor der Verwaltungsabteilung, überwachte die Situation, erstellte einen offiziellen Bericht und erteilte eine formelle Verwarnung. Den Behörden zufolge muss der Elefant unverzüglich aus der Gegend entfernt werden.







Der Vorfall löste im Internet zahlreiche Reaktionen aus. Viele lobten das schnelle Handeln der Beamten und wiesen auf die Risiken für Tier und Menschen hin. Andere hinterfragten die Genehmigungen und forderten eine strengere Durchsetzung der Vorschriften für Tiere in städtischen Gebieten. Kommentare sprachen sich für höhere Bußgelder für Tierbesitzer und besseren Schutz vor Ausbeutung aus.

Stadtbeamte betonten, dass das Eingreifen darauf abzielte, sowohl Touristen als auch den Elefanten zu schützen. Der Besitzer wird voraussichtlich die Vorschriften einhalten, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern.





































