Ausländischer Tourist und Thailänderin wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses am Jomtien Beach festgenommen

PATTAYA, Thailand – Die Polizei von Pattaya hat einen ausländischen Touristen und eine thailändische Frau festgenommen, nachdem ein in sozialen Medien weit verbreitetes Video unangemessenes Verhalten auf einer schwimmenden Plattform nahe dem Jomtien Beach gezeigt hatte. Der Vorfall löste am 20. Dezember breite öffentliche Kritik und Sorgen um das touristische Image der Stadt aus.

Der Fall wurde bekannt, nachdem ein Facebook-Nutzer am späten Samstagabend einen kurzen Videoclip veröffentlichte. Darin ist zu sehen, wie ein ausländischer Mann und eine thailändische Frau auf einer schwimmenden Boje in Strandnähe sexuell anzügliches Verhalten zeigen – in voller Sichtweite anderer Touristen. Trotz der Anwesenheit von Passanten zeigten sich die beiden unbeeindruckt und setzten ihr Verhalten fort.







Das Video verbreitete sich rasch im Internet und rief starke Reaktionen hervor. Zahlreiche Nutzer verurteilten das Verhalten als unangemessen für einen öffentlichen Ort und als schädlich für Pattayas Ruf als familienfreundliches und internationales Reiseziel.

Nach dem Bekanntwerden des Clips begaben sich Medienvertreter und Behörden zum Ort des Geschehens in der Nähe der Soi 7 am Jomtien Beach. Die Polizei bestätigte später, dass es sich bei den im Video gezeigten Personen um einen dänischen Staatsangehörigen und eine thailändische Frau handelt, die beide in der Umgebung angetroffen wurden.

Bei der ersten Befragung gab die Frau an, kürzlich aus dem Nordosten Thailands zugezogen zu sein und den ausländischen Touristen erst am selben Tag kennengelernt zu haben. Später seien beide gemeinsam schwimmen gegangen, wobei es zu dem Vorfall gekommen sei.

Der Urheber des Videos erklärte gegenüber der Polizei, er und seine Freunde seien zu diesem Zeitpunkt am Strand spazieren gegangen und hätten zunächst angenommen, das Paar ruhe sich auf der schwimmenden Plattform aus. Erst als ihnen das unangemessene Verhalten bewusst geworden sei, habe er das Video aufgenommen und online gestellt.





Beide Beteiligten wurden zur weiteren Befragung auf die Polizeiwache gebracht. Die Behörden kündigten an, rechtliche Schritte auf Grundlage der einschlägigen Gesetze zu Erregung öffentlichen Ärgernisses sowie tourismusbezogener Vorschriften einzuleiten.

Die Polizei betonte erneut, dass unangemessenes Verhalten an öffentlichen Orten nicht toleriert werde, und rief sowohl Touristen als auch Einheimische dazu auf, die örtlichen Gesetze und gesellschaftlichen Normen zu respektieren.



































