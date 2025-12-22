Jomtien Beach Road kehrt ab 22. Dezember zum Zweirichtungsverkehr zurück

PATTAYA, Thailand – Gute Nachrichten für Einwohner und Besucher von Pattaya: Die Jomtien Beach Road wird ab Montag, dem 22. Dezember, wieder für den normalen Zweirichtungsverkehr freigegeben. Zuvor war die Küstenstraße aufgrund von Bauarbeiten an der Entwässerung vorübergehend als Einbahnstraße geführt worden.

Die Wiederaufnahme des Verkehrs in beide Richtungen soll den Verkehrsfluss deutlich verbessern, Staus reduzieren und sowohl Autofahrern als auch Radfahrern mehr Komfort bieten. Lange Umwege entlang der Strandpromenade können damit künftig vermieden werden.







Die zuständigen Behörden rufen Verkehrsteilnehmer jedoch dazu auf, in den ersten Tagen besonders vorsichtig zu fahren. Nach mehreren Monaten mit Einbahnregelung benötigen einige Fahrer möglicherweise Zeit, um sich wieder an die veränderte Verkehrssituation zu gewöhnen.

Anwohner sowie Touristen, die Fahrten nach Jomtien planen, werden gebeten, die Information weiterzugeben und während der Nutzung der Straße aufmerksam zu bleiben.



































