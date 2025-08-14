Zwei verletzt, als betrunkener Motorradfahrer in Pattaya mit Eislieferungs-Lkw kollidiert

PATTAYA, Thailand – Rettungshelfer wurden am 13. August um 2:20 Uhr zu einem Motorradunfall in Soi Noen Plubwan, Ost-Pattaya, gerufen. Dort war eine weiße Yamaha Giorno ohne Kennzeichen unter einem beschädigten Eislieferungs-Pickup eingekeilt. Der Fahrer, der 27-jährige Methasit Supnam aus Chiang Rai, war stark alkoholisiert und erlitt eine Kopfverletzung sowie Schürfwunden am Körper. Vor Ort erhielt er Erste Hilfe, bevor er ins Krankenhaus gebracht wurde.







In der Nähe wurde eine weiß-blaue Yamaha Fino mit leichten Schäden gefunden. Die Fahrerin, die 39-jährige Jaree, zog sich nur leichte Verletzungen zu. Sie berichtete, dass sie auf dem Heimweg vorausfuhr, als Methasit hinter ihr mit überhöhter Geschwindigkeit auffuhr und mit dem Heck ihres Motorrads kollidierte. Dadurch verlor sie die Kontrolle und stürzte gegen den Eislieferungs-Lkw. Beide Beteiligten wurden bei dem Vorfall verletzt.



































