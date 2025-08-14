Anwohner jubeln, als Pattaya gegen Parkplatzblockierer vorgeht – „Jetzt räumt den Rest der VIPs in der Stadt auf!“

PATTAYA, Thailand – Die städtischen Beamten von Jomtien haben genug von egoistischen Parkplatzblockierern, die die Thepprasit Road verstopfen. Auf Anweisung von Bürgermeister Poramet Ngampichet gingen Teams diese Woche auf die Straßen, rissen Barrikaden ab, räumten illegale Parkplätze und warnten die Übeltäter, dass öffentliche Straßen kein Privatbesitz sind.







Die Aktion stieß sofort auf Zustimmung bei den Anwohnern, die jedoch auch eine klare Botschaft sandten: jetzt nicht aufhören. Viele Bewohner berichten, dass der Rest Pattayas weiterhin chaotisch sei, mit Hotspots, die für normale Fahrer praktisch unpassierbar geworden sind. In Laem Thaen in Bang Saen – weit außerhalb Pattayas – soll eine Frau angeblich einen ganzen Parkstreifen eingezäunt und sich unter einem sogenannten städtischen Mietvertrag als ihr Eigentum ausgegeben haben. Vor Tukcom Pattaya parken Händler täglich in geraden-ungeraden No-Parking-Zonen und verstopfen die Straße.



Motorradwagen und Straßenhändler bleiben ein weiteres Problem, besonders in Soi 6 und an der Kreuzung Central Road. „Die blockieren Fahrspuren, verursachen Staus, und niemand tut etwas dagegen“, berichtete ein frustrierter Anwohner.

Die Bewohner warnen zudem, dass Märkte wieder öffnen und alte Tricks anwenden, um öffentliche Flächen für ihre eigenen „VIP“-Parkplätze zu beanspruchen. „Die Aufräumaktion auf der Thepprasit Road ist ein guter Anfang, aber wenn das nur ein einmaliger Fototermin war, bringt es nichts“, so ein weiterer Anwohner. „Wir wollen, dass das in ganz Pattaya und dauerhaft umgesetzt wird.“



Die städtischen Beamten versprechen, dass die Maßnahmen nicht enden, bis die Stadt ihre Straßen vollständig zurückerobert hat. Bewohner können illegales Parken, Barrikaden oder andere Hindernisse jederzeit über die Pattaya City-Hotline unter 1337 melden, die rund um die Uhr erreichbar ist.



































