Ausländer fliehen nach Dreipersonen-Motorradunfall in Pattaya – Thailändische Frau verletzt

PATTAYA, Thailand – Die Polizei der Pattaya City Station wurde am 11. August um 23:50 Uhr zu einem Motorradunfall auf der Jomtien Second Road in Fahrtrichtung Sukhumvit gerufen. Rettungshelfer von Sawang Boriboon leisteten Unterstützung für die Verletzten.

Am Unfallort lag ein beschädigtes schwarzes Honda PCX-Motorrad. Der 17-jährige Fahrer erlitt eine Kopfverletzung, während der 20-jährige Beifahrer schwere Kopfverletzungen und mehrere Schürfwunden davontrug. In der Nähe lag ein weiteres beschädigtes schwarzes Honda ADV, auf dem eine große durchsichtige Ziplock-Tüte mit Cannabis zurückgelassen wurde. Der 19-jährige Beifahrer wurde verletzt, während der Fahrer und ein weiterer ausländischer Begleiter sofort flüchteten.







Zeugen berichteten, dass die PCX an einem Zebrastreifen nahe einer Ampel abbiegen wollte, als das von Ausländern gesteuerte Motorrad seitlich kollidierte und mehrere Personen verletzte. Eine Beifahrerin schilderte, dass sie als dritte Passagierin mit zwei ausländischen Männern unterwegs war, als der Unfall geschah, und dass beide Männer flüchteten, während sie verletzt auf der Straße zurückblieb.

Die Polizei sammelt Beweise und prüft CCTV-Aufnahmen, um die ausländischen Verdächtigen zu identifizieren und für strafrechtliche Maßnahmen festzunehmen.



































