Zwei schwer verletzte Motorradfahrer aus dem Nahen Osten nach Unfall, Freunde fliehen

PATTAYA, Thailand – Ein nächtliches Straßenrennen mit einer Gruppe von Touristen aus dem Nahen Osten endete in Chaos, als zwei Motorräder auf der Sukhumvit Road in Süd-Pattaya kollidierten. Zwei Fahrer wurden schwer verletzt, weitere erlitten leichte Verletzungen.

Um 3:06 Uhr am 30. August erhielt das Sawang Boriboon Rescue Center Meldungen über einen Motorradunfall gegenüber von Makro. Freiwillige des Rettungsdienstes eilten zum Unfallort und fanden eine weiße Yamaha Spark sowie eine schwarze Honda CBR 650R, beide stark beschädigt.







Zwei Fahrer aus dem Nahen Osten erlitten schwere Verletzungen – einer davon mit einer schweren Kopfverletzung, bewusstlos in einer Blutlache liegend. Die Rettungskräfte leisteten Notfallhilfe, bevor beide Opfer in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurden. Zwei weitere Fahrer trugen leichte Verletzungen davon.

Zeugen berichteten, dass mehr als zehn ausländische Fahrer in Rennformation die Straße hinunterrassten, tief über ihren Motorrädern hockend. Ein schwarzes Superbike soll in das Hinterrad eines anderen Motorrads gekracht sein, wodurch beide Fahrer heftig auf den Asphalt geschleudert wurden.



CCTV-Aufnahmen bestätigten das rücksichtslose Verhalten und dokumentierten den Hochgeschwindigkeitsunfall, bei dem beide Motorräder über den Asphalt rutschten. Die Polizei sammelte Beweise und Videoaufnahmen für ihre Ermittlungen, während die Freunde der Fahrer in der Nähe parkten, die Verletzten ins Krankenhaus gebracht wurden und anschließend ihre Fahrt scheinbar unbehelligt fortsetzten.



































