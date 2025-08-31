Illegale Pattaya-Bar wegen ganztägiger Musik und Alkoholverkauf geschlossen

PATTAYA, Thailand – Beamte des Bezirks Banglamung führten am 30. August um 5:06 Uhr eine Razzia in einer Lokalität an der South Pattaya Road durch, nachdem Anwohner Beschwerden eingereicht hatten. Die Einwohner berichteten, dass das Etablissement bis in die frühen Morgenstunden geöffnet war, laute Musik spielte und heimlich mit Kratom versetzte „4×100“-Getränke verkaufte.







Bei ihrem Eintreffen entdeckten die Behörden, dass das Geschäft als Barbecue- und Live-Musik-Restaurant getarnt war, tatsächlich aber als Unterhaltungsstätte betrieben wurde. Alkohol wurde verkauft, Musik gespielt, und zahlreiche Gäste waren anwesend. Die Beamten stoppten die Musik, überprüften Ausweise, testeten Gäste und Personal auf Drogen und durchsuchten das Lokal. Während keine illegalen Gegenstände gefunden wurden, testeten fünf Personen positiv auf Drogen.



Zudem bestätigten die Beamten den illegalen Verkauf von Kratom-Cocktails in der Bar. Die positiv getesteten Personen wurden zur Bearbeitung und Rehabilitation weitergeleitet. Der Manager des Lokals wurde wegen Betrieb ohne Lizenz, Alkoholverkauf außerhalb erlaubter Zeiten und Verteilung von Kratom-Getränken angeklagt und an die Polizei Pattaya übergeben, die nun rechtliche Schritte einleitet.



































