PATTAYA, Thailand – Ein 42-jähriger Motorradfahrer überlebte am Morgen des 30. August auf wundersame Weise, nachdem er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit dem Rand einer Überführung auf der Autobahn 7, Abschnitt 5, in Nongprue kollidierte. Das Sawang Boriboon Rescue Center entsandte umgehend Freiwillige zur Unfallstelle.

Die Behörden entdeckten eine schwarze Yamaha Grand Filano, die gegen die Brückenbegrenzung geprallt war. Der Fahrer, später als Nasi Thongpuang-ngern identifiziert, erlitt Verletzungen am rechten Arm und leichte Kopfverletzungen. Er wirkte benommen und konnte sich nicht an den Unfall erinnern. Vor Ort erhielt er erste Hilfe, bevor er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde.







Zeugen zeigten sich erstaunt, dass Nasi einen Sturz von mehr als drei Metern mit nur leichten Verletzungen überlebte. Einige Anwohner spekulierten sogar, ob er heilige Talismane oder Amulette bei sich getragen habe, doch der Fahrer konnte wegen seines Schocks keine Auskunft geben.

Die Polizei der Mab Prachan Highway Investigation Unit überprüft nun CCTV-Aufnahmen und untersucht den Unfallort, um festzustellen, ob der Unfall durch einfachen Kontrollverlust oder die Beteiligung eines weiteren Fahrzeugs verursacht wurde.



































