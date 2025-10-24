Zwei indische Touristen erstatten Anzeige, nachdem Strandbekanntschaft über 50.000 Baht in Pattaya gestohlen haben soll

PATTAYA, Thailand – Zwei indische Männer haben bei der Polizei von Pattaya Anzeige erstattet, nachdem sie von einer Frau bestohlen wurden, die sie zuvor am Strand kennengelernt hatten. Der Vorfall ereignete sich in einem Hotelzimmer in der Soi Pattaya Beach 13/4.

Laut den Opfern, die sich über einen Dolmetscher äußerten, hatten sie die Frau am Strand getroffen und beschlossen, Zeit miteinander zu verbringen. Später gingen sie gemeinsam in ihr Hotelzimmer, wo die Frau bat, die Toilette zu benutzen. Kurz darauf kam es zu einem kurzen Streit, bevor sie das Zimmer verließ. Als die Männer wenig später ihre Wertsachen überprüften, stellten sie fest, dass Bargeld – sowohl in thailändischer als auch in ausländischer Währung – im Gesamtwert von über 50.000 Baht verschwunden war.







Die Polizei nahm die Anzeige auf und wertet derzeit die Überwachungsaufnahmen aus der Umgebung aus, um die Verdächtige zu identifizieren und zu fassen.

Der Fall hat in den sozialen Medien erneut eine öffentliche Debatte ausgelöst. Viele Nutzer kritisierten, dass solche Vorfälle in Pattaya immer wieder vorkämen, und forderten strengere Maßnahmen gegen Diebstähle und illegale Prostitution. Solche Ereignisse, so hieß es, schadeten dem Image der Stadt und dem Vertrauen von Touristen.



































