Lisa Hamilton lobt 4-Uhr-Schließzeit als Wendepunkt für Pattayas Nachtleben

PATTAYA, Thailand – Thailands Nachtleben feiert eine bahnbrechende Entscheidung der Regierung unter Premierminister und Innenminister Anutin Charnvirakul: Die bisherigen Zonenvorschriften für den Alkoholverkauf sollen abgeschafft und die Öffnungszeiten für Vergnügungsstätten landesweit bis 4 Uhr morgens verlängert werden – statt wie bisher bis 2 Uhr. Die neue Regelung, die voraussichtlich im Januar 2026 in Kraft tritt, sieht zudem vor, das Verkaufsverbot für Alkohol zwischen 14 und 17 Uhr aufzuheben und das derzeitige Lizenzsystem durch ein vereinfachtes Registrierungsverfahren zu ersetzen.

Behörden schätzen, dass die Reform jährlich über 500 Milliarden Baht an Steuereinnahmen generieren und die durch das Nachtleben geprägte Wirtschaft Thailands spürbar ankurbeln könnte. Derzeit gilt die 4-Uhr-Schließzeit nur in bestimmten Gebieten – darunter Bangkok, Chonburi (Pattaya), Phuket, Chiang Mai und Koh Samui – gemäß der Regelung des Innenministeriums von 2023.

Lisa Hamilton, Präsidentin des Pattaya Nightlife Business Association (PNBA), begrüßte die Entscheidung ausdrücklich:

„Das ist eine fantastische Nachricht für Betreiber von Nachtlokalen, insbesondere für jene außerhalb der offiziellen Zonen, die lange Zeit wirtschaftliche Nachteile hatten. Die bisherige Ausweitung der Öffnungszeiten auf 4 Uhr galt nur für Gebiete wie die Walking Street, wo die Umsätze stark gestiegen sind und Touristen sich entspannter fühlten. Eine landesweite Regelung schafft faire Wettbewerbsbedingungen, verteilt die Einnahmen gerechter und belebt das Nachtleben in der gesamten Stadt.“







Hamilton betonte außerdem, dass die Aufhebung der Zoneneinteilung eine ausgewogenere touristische Entwicklung in ganz Pattaya ermöglichen werde – zum Vorteil von Arbeitnehmern und dem gesamten Dienstleistungssektor.

Wenn die geplante Reform wie vorgesehen umgesetzt wird, dürfte sie Pattayas Nachtleben neuen Schwung verleihen, die Tourismuseinnahmen um mehrere Dutzend Milliarden Baht steigern und Thailands Image als 24-Stunden-Reiseziel weltweit stärken.



































