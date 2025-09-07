Zement-Lkw kippt in Jomtien um und verursacht erhebliche Verkehrsbehinderungen

PATTAYA, Thailand – Am 6. September kippte ein Zement-Lkw an der Thepphraya-Kreuzung auf der Thappraya Road in Jomtien um und führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Mitarbeiter der Stadtverwaltung Pattaya, Polizei, Feuerwehr und Umweltteams reagierten schnell und sperrten die Bergauffahrt, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. Der Lkw wurde inzwischen entfernt, und der Verkehr fließt wieder normal.







Der Vorfall zog sofort die Aufmerksamkeit der Anwohner auf sich, die ihre Besorgnis online teilten. Einige machten unaufmerksames Fahren verantwortlich: „Wahrscheinlich wieder ein Fall, in dem das Handy wichtiger ist als die Augen auf der Straße!“ und „UNFALL – Viel zu schnell… Geschwindigkeitsbegrenzung überschritten!“ Andere betonten die Bedeutung der Verkehrssicherheit: „Sicherheit für alle Menschen“ und forderten die Behörden auf, den Zustand des Fahrers zu überprüfen: „Vergesst nicht den Urintest des Fahrers“ und „War er betrunken oder was?“



Pendler äußerten zudem Frustration über den Verkehr und die Gefahren durch schwere Fahrzeuge: „Stau wieder einmal“, „Zement-Lkw, die in die Stadt fahren, werden nie gereinigt. Hinterher fällt überall Zement ab“ und „Wie fährt man, dass der Lkw mitten in der Stadt umkippt?“ Einige forderten strengere Kontrollen: „Zu schnell gefahren“, „Raser sollten hohe Strafen bekommen“ und „Ich will die CCTV-Aufnahmen sehen“. Manche Anwohner wiesen auch darauf hin, dass die Ampelschaltung die Situation verschärft haben könnte: „Wenn die Ampeln auf der Jomtien-Pattaya-Route grün sind, wäre es noch schlimmer gewesen“, während andere die Gefahr reflektierten: „Fahren war mit dem Zement-Lkw beängstigend“ und „Wenn die Gegenfahrbahn grün bekommen hätte, wäre es noch schlimmer gewesen.“





Die Behörden erinnerten die Öffentlichkeit daran, besonders im Umgang mit schweren Fahrzeugen vorsichtig zu sein, und ermutigten dazu, Vorfälle über die Pattaya City Hotline 1337 zu melden, um die Sicherheit zu gewährleisten.



































