Pattaya-Bewohner beim illegalen Müllentsorgen erwischt und mit 2.000 Baht sofort bestraft

PATTAYA, Thailand – Beamte der Stadtverwaltung Pattaya aus der Abteilung für Politik und Planung im Bezirk Jomtien haben kürzlich einen Anwohner mit einer Geldstrafe von 2.000 Baht belegt, weil er illegal Müll entsorgt hatte. Der Vorfall ereignete sich, als die Person versuchte, Abfall heimlich über einen Müllwagen zu entsorgen. Die Beamten bemerkten den Vorfall während routinemäßiger Patrouillen und verhängten die Strafe umgehend.

Die Behörden erinnerten die Einwohner daran, dass jede illegale Müllentsorgung über die Pattaya City Hotline 1337 oder über die Facebook-Seite „Direct Line to Mayor Beer“ gemeldet werden kann, damit Beamte die Täter verfolgen und Strafen durchsetzen können.







Nach dem Vorfall äußerten lokale Bewohner starke Meinungen. Viele begrüßten die Maßnahme: „Endlich werden diese egoistischen Leute erwischt“ und „Die Strafen für faule Leute sollten höher sein“. Einige wiesen auf wiederkehrende Probleme hin, insbesondere in Bereichen wie Thepprasit Soi 4, wo trotz Hinweisschildern weiterhin Müll abgeladen wird.



Andere schlugen Lösungen vor oder stellten Fragen: „Wo kann dieser Müll legal entsorgt werden?“ und „Beim nächsten Mal ein Foto des Kennzeichens machen – werden die Beamten nachverfolgen?“ Ein Kommentar schlug sogar härtere Maßnahmen vor, etwa eine Geldstrafe von 20.000 Baht und einen Monat Haft als Abschreckung.

Die Stadt betont weiterhin die strikte Durchsetzung von Vorschriften gegen illegale Müllentsorgung, um Sauberkeit und öffentliche Sicherheit in ganz Pattaya zu gewährleisten.



































