TouristDigiPay-Projekt ermöglicht ausländischen Touristen die Umwandlung digitaler Vermögenswerte in thailändische Baht

PATTAYA, Thailand – Die Regierung plant die Einführung des Sandbox-Projekts „TouristDigiPay“, das ausländischen Touristen ermöglichen soll, digitale Vermögenswerte in thailändische Baht umzuwandeln, um während ihres Aufenthalts in Thailand Ausgaben zu tätigen.

Das Projekt ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen dem Finanzministerium, der Wertpapier- und Börsenkommission, dem Amt zur Bekämpfung von Geldwäsche und dem Ministerium für Tourismus und Sport. Das TouristDigiPay-Projekt soll nicht die direkte Nutzung digitaler Vermögenswerte als Zahlungsmittel fördern. Im Rahmen dieses Schemas erhalten Geschäfte die Zahlungen wie gewohnt in Baht. Dienstleister müssen die Maßnahmen und Vorschriften zur Geldwäscheprävention strikt einhalten.







Diese Initiative soll die Wettbewerbsfähigkeit der thailändischen Tourismusbranche steigern und mehr ausländische Touristen anziehen. Darüber hinaus wird sie die Finanzstruktur Thailands in Bezug auf Innovationen unter einem strengen rechtlichen Rahmen stärken.

Das Projekt wird zunächst über einen Zeitraum von 18 Monaten auf Probe durchgeführt, bevor eine Bewertung erfolgt, um zu entscheiden, ob es weiter ausgeweitet werden soll. Der Start ist für das vierte Quartal 2025 vorgesehen.



































