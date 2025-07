Wolkig, regnerisch, sonnig – Pattaya trotzt jedem Wetter

PATTAYA, Thailand – Pattaya, die Küstenstadt, die nie wirklich zur Ruhe kommt, trotzt weiterhin allen Wetterkapriolen. Mal glitzert die Sonne auf dem Golf von Thailand, im nächsten Moment prasselt ein plötzlicher Regenschauer auf Strandliegen und Straßenverkäufer herab. Doch bei Regen oder Sonnenschein – Pattaya hält durch, ebenso wie seine Bewohner und Besucher.

Seit dem 1. Juli warnt das thailändische Wetteramt vor starken Regenfällen in weiten Teilen Nordthailands, einschließlich des Nordostens, Zentralthailands und der östlichen Regionen. In Bangkok und den umliegenden Provinzen werden in etwa 70 % des Gebiets Gewitter mit teils heftigen Schauern erwartet.







Auch Pattaya bleibt von diesem Muster nicht verschont. Die Stadt liegt in der östlichen Region, die unter der Wetterwarnung steht, und erlebt derzeit ein Wechselspiel aus Sonne, Wolken und sintflutartigem Regen – mitunter alles an einem einzigen Nachmittag. Trotzdem lassen sich weder Einheimische noch Touristen davon abhalten, auf Märkten einzukaufen oder zwischen den Schauern mit dem Jetski über die Wellen zu jagen.

Die derzeit über der Andamanensee, Thailand und dem Golf von Thailand liegende Südwestmonsunströmung ist mäßig stark und wird durch ein Tiefdrucksystem über Nordvietnam verstärkt. Diese Wetterlage sorgt für instabile Bedingungen und mäßigen Seegang.



Im oberen Bereich der Andamanensee können die Wellen bis zu 2 Meter hoch sein, bei Gewittern auch höher. Im unteren Bereich der Andamanensee sowie im oberen Golf von Thailand, einschließlich der Küste von Pattaya, sind Wellenhöhen zwischen 1 und 2 Metern zu erwarten. Die Behörden raten kleinen Booten zur Vorsicht und empfehlen, bei Gewitterlagen nicht auszulaufen.

Doch das Leben in Pattaya geht weiter. Von durchnässten Flip-Flops bis zu sonnigen Spaziergängen entlang der Beach Road – die Stadt nimmt das Wetter, wie es kommt. Denn in Pattaya gehört selbst ein Sturm einfach zur Kulisse.