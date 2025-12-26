Ausländischer Tourist bei Auseinandersetzung vor Bierbar in Jomtien verletzt

PATTAYA, Thailand – Gegen 2.00 Uhr in der Nacht zum 25. Dezember wurde die Polizei der Stadt Pattaya über eine Schlägerei mit Verletzten vor einer Bierbar am Rompho Market in Jomtien informiert. Rettungskräfte der Sawang-Boriboon-Stiftung wurden umgehend zum Einsatzort entsandt.

Der Vorfall ereignete sich in einem Bereich, der sowohl von thailändischen als auch von ausländischen Touristen frequentiert ist. Der Verletzte, ein 52-jähriger ausländischer Mann, dessen Nationalität bislang nicht bestätigt wurde, lag vor der Bar und klagte über eine Verletzung am rechten Knöchel. Er wirkte alkoholisiert. Die Rettungskräfte leisteten Erste Hilfe und brachten ihn anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus. Augenzeugen berichteten, dass der Mann trotz seiner Verletzung guter Dinge gewesen sei und sich während der Behandlung zur Musik bewegt habe.







Mitarbeiter der Bar erklärten unter der Bedingung der Anonymität, der Vorfall habe mit einem verbalen Streit zwischen zwei ausländischen Touristen begonnen, die zuvor in der Bar Alkohol konsumiert hätten. Die Auseinandersetzung eskalierte, als der später Verletzte seinen Kontrahenten zu einer Eins-gegen-eins-Schlägerei vor der Bar aufforderte. Dabei unterlag er, stürzte und zog sich die Knöchelverletzung zu, was zu großer Aufregung führte. Andere Gäste und das Personal griffen ein, um die Situation zu beruhigen, während der zweite Beteiligte das Gelände während des Tumults verließ.

Die Polizei der Stadt Pattaya hat Ermittlungen aufgenommen, sicherte Spuren am Tatort und wertet derzeit Videoaufnahmen aus der Bar sowie aus der Umgebung aus. Die Beteiligten sollen zu einem späteren Zeitpunkt zur Befragung vorgeladen werden, um weitere rechtliche Schritte einzuleiten.



































