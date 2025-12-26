Etwas wärmer, aber kühle Morgen in Pattaya – im Süden vereinzelte Schauer

PATTAYA, Thailand – Das thailändische Meteorologische Amt hat für die kommenden 24 Stunden leicht steigende Temperaturen in den nördlichen und zentralen Landesteilen prognostiziert. Die Morgenstunden bleiben jedoch kühl, teils mit Nebel. In den südlichen Provinzen werden insbesondere im unteren Süden vereinzelte Gewitter erwartet.







Für Pattaya und die zentrale Region werden wechselnd bewölkte Bedingungen mit morgendlichem Nebel vorhergesagt. Die Temperaturen steigen gegenüber dem Vortag leicht an, mit Tiefstwerten von 23 bis 25 Grad Celsius und Höchstwerten von 33 bis 35 Grad. Nordöstliche Winde wehen mit Geschwindigkeiten von 10 bis 20 Kilometern pro Stunde. Die Bevölkerung wird gebeten, in den frühen Morgenstunden vorsichtig zu sein, da Nebel die Sicht beeinträchtigen kann.

Im Süden des Landes ist mit leichtem Regen zu rechnen, wobei in den Provinzen Songkhla, Pattani, Yala und Narathiwat teils kräftigere Schauer auftreten können. Der Nordostmonsun führt feuchte Luft über den Golf von Thailand und verursacht im unteren Golf Wellenhöhen von ein bis zwei Metern. Seefahrern wird geraten, besonders vorsichtig zu navigieren und Gewittergebiete zu meiden, da dort Wellen von über zwei Metern möglich sind.





Für den Zeitraum vom 25. bis 28. Dezember wird eine Zunahme der Niederschläge im Süden erwartet. Aufgrund des sich verstärkenden Nordostmonsuns kann es im unteren Süden zu starken bis sehr starken Regenfällen kommen. Die Bewohner der betroffenen Gebiete sollten wachsam bleiben und sich auf mögliche Überschwemmungen und Wasseransammlungen vorbereiten.



































