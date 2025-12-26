Straßenschlägerei zwischen ausländischen Touristen am Pattaya Beach

PATTAYA, Chonburi – Entlang des Pattaya Beach ist es in den frühen Morgenstunden des 25. Dezember zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen zwei ausländischen Touristen gekommen. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe der Soi 13/2 an der Beach Road und sorgte bei Anwohnern und Besuchern für Beunruhigung, da er die sonst ausgelassene Atmosphäre in dem beliebten Touristengebiet störte.







Ein 44 Sekunden langes Video, aufgenommen von der 45-jährigen Anwohnerin und Straßenhändlerin Parichad Chuenich, zeigt, wie sich die beiden Touristen mitten auf der Straße gegenseitig schlagen, während thailändische und ausländische Passanten zuschauen. Einige versuchten, den Streit zu schlichten, andere feuerten die Beteiligten an, was die Situation zusätzlich anheizte.

Parichad berichtete, der Streit habe sich gegen etwa 1.00 Uhr entwickelt, nachdem die beiden Männer in dem stark frequentierten Bereich versehentlich aneinandergeraten seien. Aus dem zunächst harmlosen Zusammenstoß entstand rasch ein verbaler Schlagabtausch mit Beleidigungen. Trotz der Bemühungen von Umstehenden, die Situation zu beruhigen, eskalierte der Konflikt schließlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung.





Während der Schlägerei wurde zudem ein in der Nähe abgestelltes Motorrad eines Einheimischen umgestoßen und beschädigt. Schließlich beendeten beide Beteiligten den Streit und entfernten sich vom Ort des Geschehens, was bei den Umstehenden Erleichterung, aber auch Unbehagen zurückließ.

Nach Angaben der Behörden gab es weder Festnahmen noch Berichte über Verletzte. Der Vorfall unterstreicht jedoch die Bedeutung von Rücksichtnahme und Sicherheit in stark frequentierten Touristengebieten.



































