Winterbrise sorgt für Strandruhe und kühleres Wetter in Pattaya

PATTAYA, Thailand – In weiten Teilen Thailands hält derzeit kühleres Wetter an, begleitet von morgendlichem Nebel in vielen Regionen. Das thailändische Meteorologische Amt (TMD) rät der Bevölkerung, angesichts der Temperaturschwankungen besonders auf die eigene Gesundheit zu achten.

In den kommenden 24 Stunden bleibt ein mäßiges Hochdruckgebiet über dem oberen Teil Thailands sowie dem oberen Süden wirksam. Dadurch werden im Norden und Nordosten weiterhin kühle bis kalte Bedingungen erwartet, insbesondere in den frühen Morgenstunden. In einigen Gebieten kann es zu Nebelbildung kommen. Verkehrsteilnehmer werden aufgefordert, in nebelanfälligen Regionen mit erhöhter Vorsicht zu fahren.







Im Süden hat die Niederschlagsneigung insgesamt nachgelassen, vereinzelt sind jedoch weiterhin Gewitter möglich. Ursache ist der mäßige Nordostmonsun über dem Golf von Thailand, den südlichen Provinzen und der Andamanensee, der sich allmählich abschwächt.

Die Seebedingungen im Golf von Thailand bleiben mäßig. Im unteren Golf werden Wellenhöhen von 1 bis 2 Metern erwartet, im oberen Golf etwa 1 Meter. In Gewittergebieten können die Wellen über 2 Meter erreichen. Seeleute im Golf von Thailand sowie in der Andamanensee werden zu vorsichtiger Navigation angehalten.

Auch die Luftqualität gibt Anlass zur Sorge: In weiten Teilen des oberen Landes werden mäßige bis relativ hohe Staub- und Dunstwerte gemeldet. Schwache Winde und eine geringe Luftzirkulation begünstigen die Ansammlung von Schadstoffen.

In Bangkok und den angrenzenden Provinzen ist mit kühlem Wetter und leichtem Morgennebel zu rechnen. Die Temperaturen liegen am frühen Morgen bei etwa 21–23 Grad Celsius und steigen tagsüber auf 32–35 Grad.



































