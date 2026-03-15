Arzt erhält 200.000 Baht zurück nachdem mutmaßlicher Dieb am Flughafen festgenommen wurde

PATTAYA, Thailand – Ein thailändischer Arzt hat Flugreisende gewarnt, während Flügen besonders auf ihre Wertsachen zu achten, nachdem er auf einem kurzen Inlandsflug beinahe rund 200.000 Baht Bargeld verloren hätte.

Dr. Songwut Promtho, auch bekannt als „Mor Ta“ von der V-Sage Clinic, berichtete online, dass sich der Vorfall auf einem etwa einstündigen Flug von Udon Thani nach Bangkok ereignete. Er hatte seine Tasche wie üblich im Gepäckfach über den Sitzen verstaut.

Während des Fluges fiel ihm ein chinesischer Passagier auf, der ungewöhnlich häufig aufstand und mehrmals zur Toilette ging. Nach der Landung verließ derselbe Passagier das Flugzeug sehr hastig, was dem Arzt verdächtig erschien.

Als Dr. Songwut daraufhin seine Tasche überprüfte, stellte er fest, dass das Bargeld, das er aus seiner Klinik zur Einzahlung auf ein Bankkonto mitgenommen hatte, fehlte. Er alarmierte sofort das Flughafenpersonal und eilte dem Mann nach.







Mit Hilfe der Mitarbeiter konnte der Verdächtige gestoppt und festgehalten werden. Nach Angaben des Arztes stellten die Behörden das gesamte Geld sicher. Bei der Durchsuchung sollen außerdem weitere ausländische Währungen gefunden worden sein, und ein weiterer Passagier meldete ebenfalls einen Diebstahl auf demselben Flug.

Der Verdächtige wurde der Polizei zur weiteren Untersuchung übergeben. Dr. Songwut veröffentlichte den Vorfall als Warnung für Flugreisende und rät dazu, Wertsachen während des Fluges im Blick zu behalten, besonders wenn sie im Gepäckfach über den Sitzen verstaut werden.



































