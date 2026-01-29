Farbenfrohe Lüfte über Pattaya Beach beim Internationalen Drachenfestival vom 25. Februar bis 1. März

PATTAYA, Thailand – Pattaya bereitet sich auf eines seiner farbenprächtigsten Strandereignisse vor: Das „Pattaya International KITE on the Beach 2026“ wird vom 25. Februar bis 1. März 2026 den Himmel über Pattaya Beach mit spektakulären Drachen aus aller Welt füllen.

Einheimische und Besucher sind eingeladen, die eindrucksvollen Vorführungen internationaler Drachenkunst zu erleben, die den Strand in eine lebendige Open-Air-Galerie aus Bewegung, Farben und Formen verwandeln. Das Drachenfliegen ist täglich von etwa 12.00 bis 18.00 Uhr geplant, abhängig von Wind- und Wetterbedingungen.







Veranstaltungsort ist der Pattaya Beach vor dem Einkaufszentrum Central Pattaya. Die Kombination aus frischer Meeresbrise, blauem Himmel und kreativ gestalteten Großdrachen verspricht eine fröhliche und entspannte Atmosphäre für Familien, Touristen sowie Foto- und Kunstliebhaber.

Die Organisatoren erwarten, dass das Festival erneut zahlreiche Besucher anzieht und Pattayas Ruf als vielseitiges Reiseziel für internationale Events weiter stärkt.



































