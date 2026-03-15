Heiße Tage in Pattaya mit möglicher Gewittergefahr

PATTAYA, Thailand – In Pattaya und anderen Teilen Ostthailands werden in den kommenden 24 Stunden weiterhin hohe Tagestemperaturen erwartet, während vereinzelt Gewitter auftreten können. Das teilte das thailändische Meteorologische Amt in seinem aktuellen Wetterbericht vom 14. März mit.

Demnach wird die Regenaktivität in weiten Teilen Nord- und Zentralthailands zwar etwas abnehmen, dennoch sind in einigen Regionen weiterhin einzelne Gewitter möglich. Für die Zentral- und Ostregion, einschließlich Pattaya und der umliegenden Küstenprovinzen, wird tagsüber heißes Wetter prognostiziert.

Meteorologen führen die Wetterlage auf ein mäßiges Hochdruckgebiet aus China zurück, das weiterhin den Nordosten Thailands und das Südchinesische Meer beeinflusst. Dadurch entstehen östliche bis südöstliche Winde über weiten Teilen des Landes, die zu instabilen Wetterbedingungen beitragen.

Für die östlichen Provinzen Chonburi, Rayong, Chanthaburi und Trat besteht eine etwa zehnprozentige Wahrscheinlichkeit für Gewitter. Die Tageshöchsttemperaturen werden zwischen 32 und 36 Grad Celsius erwartet, während die nächtlichen Tiefstwerte zwischen 23 und 26 Grad liegen.







Im Golf von Thailand werden Wellen von etwa einem Meter Höhe erwartet, die in Gewittergebieten auf mehr als zwei Meter ansteigen können. Behörden raten Bootsbetreibern daher zu erhöhter Vorsicht und empfehlen, Gewitterzonen zu meiden.



































