Wetterwarnung: Starke Regenfälle und Risiko von Sturzfluten in Ost- und Südthailand

PATTAYA, Thailand – Das Thailändische Meteorologische Department hat eine Warnung vor starken bis sehr starken Regenfällen in Ostthailand sowie an der Westküste Südthailands herausgegeben. Besonders betroffen sind die Provinzen Tak, Chanthaburi, Trat, Ranong und Phang Nga, wo Sturzfluten und plötzliche Wasserabflüsse von nahegelegenen Hügeln drohen.



In den kommenden 24 Stunden werden die Regenfälle in ganz Thailand anhalten. Die östlichen Provinzen, darunter Chonburi und Pattaya, werden voraussichtlich starke bis sehr starke Schauer erleben. Anwohner werden aufgefordert, wachsam zu bleiben – insbesondere in tiefer gelegenen Gebieten, in Flussnähe sowie in der Nähe von Hügeln oder Bächen, da angesammelter Regen plötzlich zu Überschwemmungen führen kann.

Der Monsun-Trog erstreckt sich über die untere Nordregion, das obere Zentralthailand und den Nordosten, während ein starker Südwestmonsun das Andamanische Meer, den Golf von Thailand und Südthailand beeinflusst.



See- und Küstenbedingungen:

Oberes Andamanisches Meer: Wellen 2–3 Meter, über 3 Meter bei Gewittern

Unteres Andamanisches Meer und oberer Golf von Thailand: Wellen etwa 2 Meter, über 2 Meter bei Gewittern

Kleine Boote sollten im Hafen bleiben, größere Schiffe sollten mit äußerster Vorsicht navigieren.





Regionale Vorhersagen für den 3. September:

Bangkok & Umgebung: Gewitter in 70% des Gebiets, teils stark; Tiefstwerte 25–26°C, Höchstwerte 34–36°C; Südwestwinde 10–20 km/h.

Norden: Gewitter 60%; starker Regen in Tak, Sukhothai, Phitsanulok, Chiang Mai; 23–24°C / 30–34°C; variable Winde 10–20 km/h.

Nordosten: Gewitter 70%; starker Regen in Khon Kaen, Ubon Ratchathani, Nakhon Ratchasima; 22–24°C / 31–34°C; variable Winde 10–30 km/h.

Zentralregion: Gewitter 70%; starker Regen in Nakhon Sawan, Ayutthaya, Saraburi; 23–24°C / 34–36°C; Südwestwinde 10–20 km/h.







Osten (inkl. Pattaya & Chonburi): Gewitter 70%; starker bis sehr starker Regen in Rayong, Chanthaburi, Trat; 24–25°C / 31–35°C; Südwestwinde 20–35 km/h; Wellen 2 Meter, über 2 Meter bei Gewittern.

Süd (Ostküste): Gewitter 40%; starker Regen vor allem in Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan, Chumphon, Surat Thani, Nakhon Si Thammarat; 23–25°C / 33–35°C; Südwestwinde 20–35 km/h; Wellen 1–2 Meter, über 2 Meter bei Gewittern.



Süd (Westküste): Gewitter 70%; starker bis sehr starker Regen in Ranong, Phang Nga, Phuket; 24–26°C / 30–35°C; Südwestwinde 20–40 km/h nördlich von Phuket, 20–35 km/h südlich von Krabi; Wellen 2–3 Meter, über 3 Meter bei Gewittern.

Behörden raten Einwohnern und Touristen in Pattaya und den östlichen Provinzen, Vorsicht walten zu lassen, überflutungsgefährdete Gebiete zu meiden und den offiziellen Sicherheitshinweisen zu folgen, da die starken Regenfälle weiterhin die Region beeinflussen.



































