Lao Airlines startet Bangkok-Flüge mit zweitem chinesischen C909

PATTAYA, Thailand – Lao Airlines hat am 1. September um 18:00 Uhr Ortszeit ihr zweites C909-Passagierflugzeug, geleast von der Volksrepublik China, am Wattay International Airport in Vientiane empfangen. Das Flugzeug, registriert als RDPL-34266 und hergestellt von der Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC), wird zunächst auf Inlandsstrecken innerhalb von Laos eingesetzt. Am Dienstag fliegt es Passagiere zwischen dem Wattay International Airport und dem Xam Neua Airport in der Provinz Houaphan.







Zuvor hatte die Airline am 2. April 2025 ihr erstes C909-Flugzeug erhalten, registriert RDPL-34229. Dieser Jet bedient bereits Inlandsstrecken von Vientiane nach Luang Prabang, Pakse und Savannakhet.

Ab dem 2. September startet das neu eingetroffene C909 seine erste internationale Verbindung und verbindet Vientiane mit Thailands Suvarnabhumi International Airport (VTE–BKK). Laut Flugplan wird Lao Airlines zwei tägliche Hin- und Rückflüge zwischen Vientiane und Bangkok durchführen, mit den Flugnummern QV441/442 und QV445/446.



Diese Erweiterung markiert einen wichtigen Schritt in der Flottenmodernisierung von Lao Airlines und stärkt die internationale Vernetzung, erhöht die Passagierkapazität und bietet mehr Reisemöglichkeiten zwischen Laos und Thailand.



































