PATTAYA, Thailand – Die Goldpreise in Thailand sind am Dienstag (2. September) stark gestiegen: Goldbarren erreichten 53.350 Baht pro Bahtgewicht, während Goldschmuck auf 54.150 Baht kletterte – ein Anstieg von 350 Baht innerhalb nur einer Handelssitzung. Angetrieben wird der Preissprung durch Rekordhöhen auf dem globalen Goldmarkt, Unsicherheiten im internationalen Handel und einen schwächeren US-Dollar. Für ausländische Besucher wird es dadurch zunehmend schwieriger, thailändisches Gold als Geschenk oder für den persönlichen Gebrauch zu erwerben.



Die Goldhändlervereinigung berichtete, dass der Markt mit einem Sprung von 300 Baht gegenüber dem Vortag eröffnete, gefolgt von starken Schwankungen am Vormittag, die schließlich zu den Rekordpreisen führten. Während Investoren weiterhin Gold als sicheren Hafen kaufen, sorgt der rapide Preisanstieg dafür, dass ausländische Besucher, die traditionell Goldschmuck für thailändische Freundinnen, Ehefrauen oder als Souvenir erwerben, zunehmend abgeschreckt werden.

Finanzanalysten weisen darauf hin, dass das globale Gold kurzfristig wahrscheinlich nicht über die Marke von 3.500 US-Dollar pro Unze steigen wird, während Unterstützungsbereiche bei 3.470–3.450 US-Dollar getestet werden. Käufer müssen daher mit weiterer Volatilität rechnen. Viele Langzeitbesucher und Touristen empfinden den Kauf von Gold in Thailand inzwischen als unpraktisch und suchen nach Alternativen wie Silber, lokalem Kunsthandwerk oder kleineren, leichteren Schmuckstücken, die budgetfreundlicher sind.





„Gold wird für Ausländer zunehmend unmöglich zu kaufen, ohne das Reisebudget erheblich zu belasten“, sagte ein Langzeitbesucher in Bangkok. „Wir lieben thailändisches Kunsthandwerk, aber zu diesen Preisen muss man nach Alternativen suchen.“

Da der thailändische Baht stark bleibt und globale Unsicherheiten anhalten, dürfte der Trend zu unerschwinglichem Gold anhalten, wodurch Touristen und Expatriates gezwungen sind, kreative Wege zu finden, um lokale Traditionen zu ehren, ohne Premiumpreise für Goldschmuck zu zahlen.



































