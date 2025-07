Wettervorhersage für Pattaya: Vereinzelte Gewitter, anhaltender Tourismus

PATTAYA, Thailand – Während der Norden Thailands mit heftigen Regenfällen und Überflutungen rechnet, erwartet Pattaya in den kommenden Tagen lediglich vereinzelte Schauer – genug, um den Himmel zu verdunkeln, aber nicht den berühmten lebendigen Geist der Stadt.

Laut dem thailändischen Wetterdienst dauern die starken Regenfälle vor allem in den nördlichen und nordöstlichen Provinzen wie Chiang Rai, Phayao, Nan, Udon Thani und Nakhon Phanom an. Die Bewohner dort wurden gewarnt, auf Sturzfluten, Überläufe und anschwellende Flüsse zu achten, besonders in der Nähe von Berghängen und Wasserläufen. Ursache für die Niederschläge ist eine Monsunrinne verbunden mit einem Tiefdrucksystem über dem Norden Vietnams sowie einem mäßigen Südwestmonsun, der die Andamanensee und den Golf von Thailand abdeckt.







Im Osten – einschließlich Pattaya – werden in etwa 70 % des Gebiets Gewitter erwartet, örtlich kann es auch zu Starkregen kommen. Die Wellen im oberen Golf von Thailand könnten während der Stürme Höhen von zwei Metern oder mehr erreichen, weshalb kleine Boote bei Gewitter besser im Hafen bleiben sollten. Die Temperaturen in Pattaya liegen zwischen 27 und 32 °C, wobei die hohe Luftfeuchtigkeit das Wetter noch heißer wirken lässt.

In Bangkok wird in rund 60 % der Stadtfläche mit Regen gerechnet, örtlich sind kräftige Schauer möglich. Abseits der Niederschläge bleibt es heiß und schwül, mit Höchstwerten um 34 °C. Pendler sollten vorsorglich mehr Zeit einplanen, da plötzliche Schauer den Verkehr und tiefer liegende Straßen beeinträchtigen könnten.



Trotz vereinzelter Regenfälle pulsiert das Leben in Pattaya und Bangkok weiter. In Pattaya zieht es Touristen nach wie vor an die Strände, auf Nachtmärkte und in Einkaufszentren. In Bangkok sind Tempel, Cafés und Shopping Malls gut besucht. Regenjacken, Schirme und flexible Pläne gehören in dieser Saison einfach dazu – doch keine der beiden Städte denkt ans Stillstehen.

Während sich die Wolken verschieben, bleiben Thailands beliebteste Stadt- und Strandziele lebendig, regenbenetzt und so bunt wie eh und je.