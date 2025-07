Kambodschas Kasinos und Tourismus schwer getroffen – Pattaya bleibt stabil trotz Grenzkonflikt

PATTAYA, Thailand – Außenpolitik-Analysten und internationale Finanzexperten haben sich zum heftigsten thailändisch-kambodschanischen Konflikt seit 14 Jahren geäußert und warnen vor ungleichen Folgen für den Tourismus. Während beide Länder wirtschaftliche Einbußen verzeichnen, trägt Kambodscha die schwerere Last – insbesondere entlang seiner einst belebten Grenzregionen.

Laut geopolitischen Experten und wirtschaftlichen Thinktanks haben die Gefechte nicht nur zu Reisewarnungen aus dem Ausland geführt, sondern auch das internationale Vertrauen geschwächt – just in einer Phase, in der beide Länder stark auf Tourismuseinnahmen zur Erholung nach der Pandemie setzen.







Obwohl Thailand international häufiger mit dem Konflikt in Verbindung gebracht wird, deuten aktuelle Zahlen darauf hin, dass Kambodschas Tourismusbranche deutlich härter getroffen ist. Anders als Thailand verfügt Kambodscha weder über gut ausgebaute Tourismusbehörden noch über hohe Staatsreserven oder umfassende soziale Sicherungssysteme, um die Einbußen abzufedern.

Ein besonders schwerer Schlag: der drastische Rückgang thailändischer Besucher, die früher in Kasinos auf der kambodschanischen Seite der Grenze spielten – eine wesentliche Einnahmequelle für Grenzorte wie Poipet. Diese Besucherströme sind seit den Grenzschließungen nahezu vollständig versiegt, was zu massiven Umsatzeinbrüchen führt.



Im Gegensatz dazu liegen Thailands wichtigste Tourismuszentren – Bangkok, Pattaya, Chiang Mai und Phuket – weit entfernt von der Konfliktzone. Bangkok ist über 260 Kilometer vom betroffenen Grenzgebiet entfernt, Pattaya befindet sich an der gegenüberliegenden Ostküste, und Phuket liegt im Süden an der Andamanensee. Laut Daten der globalen Reiseplattform The Vacationer erwirtschaften diese Städte weiterhin die höchsten Tourismuseinnahmen des Landes.

„Thailand hat sowohl Stamm- als auch Gelegenheitstouristen“, erklärte ein Analyst, „während Kambodscha nach wie vor stark auf kurzfristigen Grenzverkehr angewiesen ist.“

Trotz kurzfristiger Instabilität gilt ein umfassender Krieg als unwahrscheinlich. Thailand verfügt zudem über deutliche militärische Überlegenheit in allen Bereichen.





Wirtschaftliche und politische Interessen auf beiden Seiten überwiegen nach Ansicht von Experten den Willen zu einem langanhaltenden Konflikt. Allerdings warnen Analysten, dass größere regionale Spannungen – darunter Streitigkeiten im Südchinesischen Meer und die Krise in Myanmar – die Deeskalation erschweren könnten.

Was die volkswirtschaftliche Bedeutung betrifft, so trägt der Tourismussektor in Thailand rund 12 % zum Bruttoinlandsprodukt bei, gestützt durch über 35 Millionen internationale Besucher im Jahr 2024. In Kambodscha liegt der Anteil bei etwa 9 % des BIP, mit nur 6,7 Millionen ausländischen Gästen. Dieses Gefälle in Umfang und Widerstandskraft bedeutet, dass Kambodscha deutlich weniger Mittel hat, um den aktuellen Sturm zu überstehen.