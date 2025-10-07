Waterfront-Condo-Fall kurz vor Entscheidung – Pattaya wartet auf Urteil des Land Department

PATTAYA, Thailand – Der seit über einem Jahrzehnt ungelöste Fall des „Waterfront Condominium“ im Bereich Bali Hai steht kurz vor einer Entscheidung. Die Stadt Pattaya wartet derzeit auf den Bescheid des Land Department, ob die Eigentumsurkunde des Grundstücks widerrufen wird.

Bürgermeister Poramet Ngampichet erklärte, dass die Region 2 des Amtes der Nationalen Anti-Korruptionskommission (NACC) bereits vor zwei Jahren die Stadt Pattaya und den Bezirk Banglamung darüber informierte, dass das ausgestellte Landzertifikat (Nor Sor 3), basierend auf Sor Kor 1, rechtlich ungültig sei. Das Zertifikat war für öffentliches Land ausgestellt worden, das laut einer späteren Verfügung des Innenministeriums als geschütztes Berghanggebiet gilt. Sowohl die Stadt Pattaya als auch der Bezirk Banglamung stimmten dieser Einschätzung zu und erklärten das Land offiziell zu öffentlichem Eigentum.



Der Fall liegt nun beim Land Department, das darüber entscheiden wird, ob die Eigentumsurkunde widerrufen oder aufrechterhalten wird. Unabhängig vom Ausgang hat die Stadt bereits Handlungspläne vorbereitet:

Bei Widerruf der Urkunde: Stadt und Bezirk werden die Entfernung des Gebäudes von öffentlichem Land gemäß den Vorschriften des Innenministeriums (B.E. 2553) durchsetzen.

Bei Aufrechterhaltung der Urkunde: Pattaya wird Anträge prüfen, das Gebäude zu modifizieren, damit das Projekt im Einklang mit Bau- und Sicherheitsvorschriften fortgeführt werden kann.







Bürgermeister Poramet betonte, dass die Stadt während der Entscheidungsphase regelmäßig die Gebäudesicherheit überprüfe. Die Projektverantwortlichen wurden angewiesen, das Bauwerk zu warten und sicherzustellen, dass keine herabfallenden Teile Passanten oder Touristen gefährden.

Der Fall steht seit Jahren im Fokus der Öffentlichkeit und der Politik. Kürzlich stellte ein Abgeordneter der Provinz Chonburi eine parlamentarische Anfrage zum Thema, die – wie mehrere frühere Anfragen – vom Innenministerium an die Stadt Pattaya und den Bezirk Banglamung zur Beantwortung weitergeleitet wurde.



































