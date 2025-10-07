Pattayas Sozialdienste greifen ein, nachdem zwei kleine Kinder über Nacht in Jomtien allein gelassen wurden

PATTAYA, Thailand – Ein erschütternder Vorfall in zentralen Pattaya ereignete sich, als zwei kleine Kinder über Nacht allein vor einem Apartment in Jomtien 3 zurückgelassen wurden, nachdem ihre Mutter, offenbar obdachlos, verschwunden war. Die 3-jährige Phat und die 1-jährige Nicha saßen und lagen vor dem Gebäude, während Nachbarn ihnen mit Essen und Milch halfen.

Die Wohnungsbesitzerin, Frau Malee, berichtete: „Ich hatte solche Sorge um sie. Sie warteten die ganze Nacht auf ihre Mutter und dösten immer wieder vor dem Gebäude. Ich hoffe, die Mutter kommt zurück und lässt sie nicht so im Stich.“





Am 6. Oktober um 11:00 Uhr traf Sergeant Sawet Permpoon, Leiter der Sozialabteilung Jomtien, gemeinsam mit Sozialarbeitern der Stadt Pattaya unter Leitung des stellvertretenden Direktors Thanawat Tantong am Ort ein, um den Kindern zu helfen. Nachdem die Situation geprüft und das Fehlen der Mutter bestätigt wurde, koordinierten die Behörden mit der Pattaya Police (Filiale Dong Tan) die Erstellung eines offiziellen Berichts. Die Kinder wurden anschließend zum Chonburi Child and Family Shelter gebracht, wo sie Schutz und Betreuung erhielten. Die Suche nach der Mutter läuft weiterhin gesetzeskonform.







CCTV-Aufnahmen eines nahegelegenen Convenience Stores zeigten eine Frau, die der Mutter ähnelte, am 5. Oktober um 18:34 Uhr Snacks und Getränke kaufend – vermutlich für die Kinder –, bevor sie spurlos verschwand. Die Aufnahmen sind nun ein zentraler Anhaltspunkt für die Nachverfolgung der Bewegungen der Mutter und zur Klärung der Hintergründe.



Die Sozialbehörden von Pattaya rufen die Öffentlichkeit dazu auf, Fälle von gefährdeten oder vernachlässigten Kindern umgehend zu melden. Meldungen können rund um die Uhr kostenfrei über die Hotline des Ministeriums für soziale Entwicklung und menschliche Sicherheit 1300 oder über die Pattaya City Hall Hotline 1337 (Thai und Englisch) erfolgen.

Der Vorfall hat Besorgnis und Mitgefühl unter den Anwohnern ausgelöst und verdeutlicht die Verletzlichkeit von Kindern in Situationen elterlicher Vernachlässigung oder extremer Not. Die Behörden setzen ihre Untersuchungen fort, um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten und ihre Mutter zu finden.



































